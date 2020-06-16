Aykut Hocanın Rektör adaylığı bugün senatodan onay aldı

Aykut Hocanın Rektör adaylığı bugün saat 14:00’de Rektör Vekili Prof.Dr Hasan Demirel başkanlığında toplanan senatoya sunuldu..
Senato, oybirliğiyle kabul ettiği öneriyi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na sundu. Vakıf Yönbeticiler Kurulu’nun ise kararını 17.30’da açıklaması bekleniyor..
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Rektörlük seçiminin dün yapılan ikinci turunda Profesör Doktor Aykut Hocanın yüzde 63.03 oy alarak, seçim yarışını kazanmıştı.
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