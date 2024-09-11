Aykut'a tahliye yok! İşte detaylar...

Türk-İsrailli işadamı Simon Aykut'un yargı süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, kaçma riski bulunduğunu belirterek Aykut’un duruşmasına kadar tutuklu kalmasına karar verdi ve avukatlarının kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

73 yaşındaki işadamı, dava sürecinde Lefkoşa'nın Rum kesimindeki merkezi cezaevinde kalacak.

Simon Aykut, Afik grubunun bir parçası olan Duminka şirketi aracılığıyla kuzeyde, 1974'den önce -ilk kullanıcıları- Kıbrıs Rum tarafına ait olan ve 43 milyon Euro değerinde olduğu belirtilen bir arazi üzerinde inşaat yapmakla suçlanıyor.

Mahkeme, sanığın suçlara karışmış olduğuna dair yeterli delilin bulunduğunu ve Aykut’un mahkum edilme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Kaçma riski değerlendirilirken, Aykut’un Kıbrıs’a bağlayan tek unsurun Larnaka'daki bir ev olduğu, ancak Kıbrıslı olmadığı ve güneyde ikamet etmediği göz önünde bulunduruldu.

Mahkeme ayrıca Aykut'un üç farklı ülkenin – İsrail, Portekiz ve Türkiye – pasaportlarına sahip olduğunu ve kuzeyle olan bağları nedeniyle kaçma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. İzmir'de doğup İsrail’de yaşayan Aykut, İskele’de ikamet ediyor. Savunma avukatları, Aykut’un sağlık sorunlarına dikkat çekse de mahkeme, bu durumun kaçma riskini azaltmadığına hükmetti.

Simon Aykut’a yöneltilen suçlamalar arasında en ağırı kara para aklama olmak üzere toplam 244 suç bulunuyor. Aykut, 27 Eylül'de bu suçlamalarla ilgili olarak ceza mahkemesinde savunmasını yapacak. Salı günü yapılan duruşmada savcı Vassilis Bissas, Aykut’un davası tamamlanana kadar gözaltında tutulması gerektiğini ifade etti ve iddia makamı, Aykut’tan Duminka'nın "büyük patronu" olarak bahsetti.

Savunma makamı ise Aykut'un 1 milyon Euro kefalet ödemeye hazır olduğunu ve Duminka şirketinin yöneticilerinin Aykut’un iki oğlu olduğunu gösteren belgeler sundu. Ancak mahkeme, kefalet talebini reddederek Aykut’un tutuklu yargılanmasına karar verdi.