Aykut'un davası 6 Aralık'ta yeniden görüşülecek , Avukatları tutukluluğun devamına itiraz etti

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde bugün görüşülen duruşmada Simon Aykut'un avukatları tanık materyalleri daha ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, sürecin kötüye kullanıldığına dair iddiaları gündeme getirme kararı aldı. Bu doğrultuda, müvekkiline yönelik yargılamanın durdurulmasını talep edeceğini belirtti.
Ayrıca, müvekkilinin tutukluluğunun devamına itirazda bulunduğunu ifade etti.
İlk duruşma tarihi 6 Aralık olarak belirlenirken, rezervasyon inceleme prosedürü için Christiana Parpotta’nın saat 11.30’u belirlediği kaydedildi.
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