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Aykut’un Tahliye Talebine Karar 28 Temmuz’da Açıklanacak

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Lefkoşa Ceza Mahkemesi Başkanı Christiana Parpota, İsrailli iş insanı Shimon Aykut’un sağlık gerekçesiyle yaptığı tahliye başvurusuna ilişkin kararını 28 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak.
Aykut’un Tahliye Talebine Karar 28 Temmuz’da Açıklanacak

Lefkoşa Ceza Mahkemesi Başkanı Christiana Parpota, İsrailli iş insanı Shimon Aykut’un sağlık gerekçesiyle yaptığı tahliye başvurusuna ilişkin kararını 28 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak.

Kıbrıs Rum mallarına el konulmasıyla ilgili süren davada bugün yapılan duruşmada, sanık avukatı Christos Triantafyllidis, Aykut’un 400 günü aşkın süredir tutuklu bulunduğunu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurguladı. Müvekkilinin kanser olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Triantafyllidis, en güvenilir tanı yöntemi olan robotik biyopsi için Aykut’un yurt dışına çıkmasına izin verilmesini talep etti. Söz konusu işlemin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılamadığını ifade etti.

Davada Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsilen konuşan Avukat Andreas Aristides ise ülkede yeterli ve modern teşhis yöntemlerinin mevcut olduğunu, Aykut’un bu olanakları henüz tüketmediğini savundu. Aristides, teşhisin ülke içinde güvenli şekilde yapılabileceğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, kararın açıklanacağı 28 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’e kadar Aykut’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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