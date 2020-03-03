Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak hayatta kalmak ve ‘insan gibi yaşamak’ için çıktılar bu tehlikeli yolculuğa.

Planlarında Avrupa’da bir iş bulmak ve çocuklarını okula göndermek vardı. Çocuklar ise belki de Avrupa denilen o ‘sihirli’ yere vardıklarında babasının alacağına söz verdiği oyuncaklarla oynamayı hayal ediyordu; fakat olmadı.

Yaklaşık 50 göçmeni ‘sihirli’ yere taşıyan tekne battı. Yunan polisi küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü duyurdu. Tıpkı 4 yıl önce cansız bedeni Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran Aylan bebek gibi.

Midilli açıklarında hayatını kaybeden göçmen minik gibi kaç çocuğun bedeni sahile vurmadan kaybolup gitti bilinmiyor. Bilinmeyen bir diğer şey ise bu insanlık dramının ne zaman son bulacağı.

Şimdilerde Yunanistan’a geçmeye çalışan diğer mülteciler gibi bindikleri teknenin batması sonucu henüz 3 yaşında hayatını kaybeden ve mülteci krizinin simgesi haline gelen Aylan’ın babası da bu bilinmezliğin biran önce son bulmasını istediğini söylüyor ve ekliyor; "Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara açar"

'Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara açar'

Son günlerde Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizi sonrası Reuters’a konuşan Aylan’ın babası Abdullah Kurdi, minik bir çocuğun Midilli açıklarında boğulması üzerine, acı hatıraların tekrar canlandığını dile getirdi.

Aylan'ın babası Abdullah Kurdi

Röportajında, Aylan’ın ölümü sonrası dünyanın yüzünü mültecilere çevirdiğini ve sınırların kısa bir sürede olsa açıldığını söyleyen Kurdi, şimdilerde eşi ve 10 yaşındaki diğer oğlu Galip ile birlikte Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde yaşıyor.

Yaşanan krizi endişeyle takip ettiklerini söyleyen Kurdi "İnşallah Allah yetkililerin kalplerini bir kez daha açar ve sınırlar kalkar" diyor.