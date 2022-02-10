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Aylar önce kaybolan kedilerini futbol maçında sahaya girince buldular

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Aylar önce kaybolan kedilerini futbol maçında sahaya girince buldular
Aylar önce kaybolan kedilerini futbol maçında sahaya girince buldular

Önceki akşam Sheffield Wednesday ve Wigan Athletic takımları arasında Sheffield kentindeki Hillsborough Stadyumu’nda oynanan maç sırasında sahaya kedi girdi. Maç bir süre durdu. Kedi yakalandı ve stadyumdaki bir veteriner tarafından muayene edilmek üzere hayvan hastanesine götürüldü.

Boynunda ve vücudunda yaralar olan ve tedavisine başlanan kedinin üzerindeki çipten adının Topsey, sahibinin ise Alison Jubb olduğu anlaşıldı. Veteriner Jubb’ı arayarak haber verdi.

Haber, geçen haziranda kedisinin kaçtığını, aradıklarını ancak bulamadıklarını ve öldüğünü sandıklarını söyleyen Jubb’a büyük sürpriz oldu.

Çok şaşırdığını ve sevindiğini anlatan Jubb, “Veterinerin söylediğine bakılırsa bir köpek tarafından yaralanmış gibi görünüyor. Yaraları büyük. Tedavisi devam ediyor. Yaşayacağını, sağlığına kavuşacağını ve onu alıp eve götürebileceğimizi umuyorum” dedi.

Topsey’nin tedavi edildiği Spire Vets ise kediye güçlü ağrı kesici ve antibiyotik verildiğini, durumunun stabil olduğunu ve birş eyler yiyebildiğini açıkladı.

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