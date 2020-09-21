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Aylarca evine kimseyi almadı, virüs bayramda gelen kızından bulaştı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 ay boyunca evine kimseyi almayan ve dışarı çıkmayan Mehmet Karaoğlan (73), ziyarete gelen kızından bulaşan virüsü 1 haftalık tedavisinin ardından yenmeyi başardı.
Aylarca evine kimseyi almadı, virüs bayramda gelen kızından bulaştı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 ay boyunca evine kimseyi almayan ve dışarı çıkmayan Mehmet Karaoğlan (73), ziyarete gelen kızından bulaşan virüsü 1 haftalık tedavisinin ardından yenmeyi başardı. Çok sayıda kronik rahatsızlığı olan Karaoğlan, hastanede gördüğü iyi tedavi sonrası eskisinden daha sağlıklı olduğunu söyledi.

EVİME HİÇ KİMSEYİ ALMADIM'
Salgının başladığı günden en son Kurban Bayramı'na kadar olan dönemde evine misafir kabul etmediğini söyleyen Karaoğlan, "Hastalığın çıktığı mart ayından bu yana hiçbir yere gitmedim, evime de kimseyi almadım. İhtiyaçlarımı oğlum Abdullah getirdi, götürdü. Kurban Bayramı'na Denizli'den kızım, damat ve çocuklar geldi. Onlardan mı bulaştı bilmiyorum. Onlar gittikten sonra rahatsızlanmışım. Evin içinde düşmüşüm. Kollarım falan yüzülmüş. Birisi geldi, zil çalıyor. Hastayım, kalkamıyorum, felç oldum diye bağırdım. Çilingir çağırmışlar, o geldi kapıyı açıp beni kaldırdılar. Yatırdılar bir yere sonra hastaneye gittik. Kronik rahatsızlıklar nedeniyle var olan şikayetlerim dışında koronavirüs belirtisi hiç olmadı. Hastaneye gittim, test yaptılar ve 'bir hafta hastanede yatacaksın' dediler, yattım. Pozitif çıktım. Yattıktan sonra taburcu oldum evime geldim. Şimdi Allah'a şükür iyiyim. Virüsteki belirtilerin hiçbiri bende görülmedi" diye konuştu.

'VİRÜS TEDAVİSİNDEN SONRA ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLDUM'
Koronavirüs nedeniyle gittiği hastanede çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Karaoğlan, "Bacaklarım, ayaklarım, karnım çoktan beri şişiyordu. Zaten şeker ve kalp hastasıyım. Kafa dönmesi, uyku hali ve halsizlik oluyor. Şuan iyiyim. Ayılma bayılma yok. Yemem içmem iyi. Şişliklerim indi. Hastaneye gittikten sonra hepsi düzeldi. İyileştim Allah'a şükür. Hastalıktan daha öncesine bakarsak daha iyiyim. Eşim de hastalandı. Hastaneye yatırdık. O da iyileşti, taburcu olduk. Şimdi ayrı odalarda kalıyoruz. Denizli'deki kızım ve çocuklar da iyileşti. Onlar da taburcu olup evlerine döndüler. Onlar da pozitif çıkmıştı" dedi.

Koronavirüsten korunmak için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini ifade eden Karaoğlan, sosyal mesafeye dikkat ederek maske takılmasını tavsiye etti.

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