Aylardır çözülmüyor! Dipkarpaz'da çöp sorunu! Hiç yakışmadı!

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Dipkarpaz bölgesinde çevre katliamı yaşandığını kaydederek, “Çöplerin sorumluluğunu bölgedeki kurum ve kuruluşların üzerine yıkmak haksızlık” ifadelerini kullandı. Borak, yazılı açıklamasında, el değmemiş doğaya, sahile ve tarihi yerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Fırat Borak, özel çevre koruma bölgeleri, sit ve milli park alanları için her birimin ve vatandaşın üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesini istedi.