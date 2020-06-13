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Aylardır eşine şiddet uyguluyordu, kefaletle serbest bırakıldı

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Aylardır eşine şiddet uyguluyordu, kefaletle serbest bırakıldı
Aylardır eşine şiddet uyguluyordu, kefaletle serbest bırakıldı

Mağusa’da 30 Nisan tarihinden beri her tartışmada dozajını artırarak eşine şiddet uyguladığı ve telefonda taciz edici mesajlar attığı ileri sürülen Erhan Güney tutuklandı.

Zanlı “Ciddi darp” ve “Telefonda taciz” suçlamaları ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Murat Öztürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Erhan Güney’in, kendisini aldattığı gerekçesi ile 30 Nisan tarihinden başlamak üzere ve her seferinde dozajını artırarak eşini elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Zanlının 12 Haziran tarihinde de kendi cep telefonundan eşinin telefona 8 adet taciz edici mesaj gönderdiğini kaydeden Öztürk, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak seyahat belgelerine el konulmasına yönünde talimat verdi. Zanlının 5 bin TL kefalet senedi yatırmasına emir veren mahkeme, haftada 1 gün de ispatı vücutta bulunması koşulu ile zanlının serbest bırakılmasına karar verdi. 

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