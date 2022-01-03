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Aylık Brüt 7 Bin Tl Olarak Belirlenen Yeni Asgari Ücreti İşçi Sendikaları Yetersiz, İşverenler Sendikası İse Fazla Buldu

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, İtirazları Değerlendirmek Üzere Toplanacak
Aylık Brüt 7 Bin Tl Olarak Belirlenen Yeni Asgari Ücreti İşçi Sendikaları Yetersiz, İşverenler Sendikası İse Fazla Buldu

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi sendikalarının yetersiz, İşverenler Sendikası’nın fazla bulduğu yeni asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak Çarşamba günü sona ereceğini ve komisyonun, yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanacağını belirtti.

Asgari ücreti aylık brüt 7 bin TL olarak belirleyen komisyonun kararına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın yanısıra Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ( TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) itiraz etmişti.

YAYLALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı asgari ücretle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yaylalı’nın açıklaması şöyle:

“Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yasanın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021 tarihinde toplanmış ve oy çokluğuyla asgari ücretin 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt  saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık 1615.38 TL ve aylık 7 bin TL olmasını karara bağlandı.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye kararı 27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilmiş ve 10 günlük itiraz süreci başlamıştır.

Bu çerçevede, 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ( TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Asgari Ücret Saptama Komisyonu kararına yazılı olarak itiraz etmişlerdir.

İşçi sendikaları ortaya koydukları gerekçelerle belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası da ortaya koyduğu gerekçelerle belirlenen asgari ücretin olması gerekenin üzerinde olduğunu beyan ederek itirazda bulunmuşlardır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. maddesinde; 10 gün içinde belirlenen asgari ücrete itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün içinde yeniden  saptanabilmesi için konuyu bir kez daha  Komisyona  havale etmesi gerektiği  belirtilmektedir.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresi,  5 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda,  Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ve sürelere  uygun olarak  yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak  nihai  kararını verecektir.”

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