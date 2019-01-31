  • BIST 104.074
  • Altın 219,217
  • Dolar 5,1866
  • Euro 5,9410
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

'Aylık gelirim bin lira' diye yalan söyleyen şarkıcının kazancı ortaya çıktı

»
Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavganın ardından dün Arda ile birlikte yargılamasına başlanan şarkıcı Berkay Şahin, mahkemede gelirine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtla tepki çekmişti.
'Aylık gelirim bin lira' diye yalan söyleyen şarkıcının kazancı ortaya çıktı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavganın ardından dün Arda ile birlikte yargılamasına başlanan şarkıcı Berkay Şahin, mahkemede gelirine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtla tepki çekmişti.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Turan, aylık gelirinin 300 bin avro olduğunu söylerken, Berkay ise ayda bin TL kazandığını söylemişti.

Gelir beyanı eleştiri konusu olan Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, Kanal D'de yayınlanan bir programa katılarak, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" açıklamasında bulundu.

Mermer, "Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hakimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni, asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var31 Ocak 2019 Perşembe 20:22
  • AKP anketi: 'Sandığa gitmeyeceğim' diyenlerin sayısı artıyor31 Ocak 2019 Perşembe 19:37
  • Erzurum’da dağcılar, buz şelalelere tırmandı31 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  • Yılmaz Özdil arakçı çıkmış: Kitabında bizim makalelerimizden alınan ve kaynak gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki"31 Ocak 2019 Perşembe 17:47
  • Adana’da ‘intihar oyunu’ Mavi Balina ile mücadele için özel ekip kuruldu31 Ocak 2019 Perşembe 15:39
  • Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik AKP seçim manifestosunda neler var?31 Ocak 2019 Perşembe 15:38
  • Cinsel tacizi böyle savundu… ‘Bu kadarına da çüş’31 Ocak 2019 Perşembe 13:59
  • Kuyumcukent'te 30 kilo altını eritip kaçan atölyeci: Bekle beni Tahran31 Ocak 2019 Perşembe 10:58
  • Abdullah Gül’den ‘suikast’ açıklaması30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
  • Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti