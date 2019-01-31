'Aylık gelirim bin lira' diye yalan söyleyen şarkıcının kazancı ortaya çıktı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavganın ardından dün Arda ile birlikte yargılamasına başlanan şarkıcı Berkay Şahin, mahkemede gelirine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtla tepki çekmişti.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavganın ardından dün Arda ile birlikte yargılamasına başlanan şarkıcı Berkay Şahin, mahkemede gelirine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtla tepki çekmişti.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Turan, aylık gelirinin 300 bin avro olduğunu söylerken, Berkay ise ayda bin TL kazandığını söylemişti.

Gelir beyanı eleştiri konusu olan Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, Kanal D'de yayınlanan bir programa katılarak, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" açıklamasında bulundu.

Mermer, "Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hakimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni, asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir" ifadesini kullandı.