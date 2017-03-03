Aylin Coşkun hakareti kabul etmedi

Aylin Coşkun, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret dolu ifadelerle küfür eden kimliği meçhul kişinin peşini bırakmadı.

Savcılığa başvuran şarkıcı, küfür eden şahsın kendisini aşağılayarak, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini ileri sürdü ve bu kişinin tespit edilip cezalandırılmasını isterken, gönderilen mesajların çıktısını dosyaya delil olarak sundu.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; Aylin Coşkun’un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. E-postaları atan kişinin, 24 yaşındaki Eyüp S. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan Eyüp S., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etse de mesajı kendisinin yazmadığını söyledi. Eyüp S., Aylin Coşkun’la uzlaşmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı, Eyüp S.’nin uzlaşma teklifini reddederek, cezalandırılmasını istedi.

Mesaj içeriğinde kişilerin şeref, onur ve haysiyetini aşağılayacak içerik bulunduğunu belirten savcılık, alenen hakaret suçlamasıyla iddianame düzenledi. İki yıla kadar hapis cezası istenen Eyüp S., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.