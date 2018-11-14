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Ayluga Sulak Alanı'nda yeni yapılaşma girişimi mi var?

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Ayluga Sulak Alanı yeni yapılaşma girişimi tepkileri çekti
Ayluga Sulak Alanı'nda yeni yapılaşma girişimi mi var?

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu'nun yaptığı paylaşımda Ayluga Göleti çevresinde bir yapılaşma karşı karşıya kalındığını belirterek  "Konunun takipcisi olacağız ve Ayluga Göleti'nin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

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Paylaşımın tam metni şu şekilde:

"Ayluga Sulak Alanında Neler Oluyor?

Ayluga Sulak Alanı yeni yapılaşma girişimi ile karşı karşıya. Biliyoruz ki, Bakanlar Kurulunca 100 metre Mutlak Koruma Alanı'nı kaldıran düzenleme tepkiler üzerine geri çekildi. Soruyoruz ve bilgi talep ediyoruz. Mevcut durumda yapılan bu girişim ne kadar yasal? Mağusa Belediyesi'nin bilgisi dahilinde mi yapılıyor? Çevre Dairesi'nin görüşü ve onayi alındı mı? Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu olarak konunun takipcisi olacağız ve Ayluga Göleti'nin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz."

 

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