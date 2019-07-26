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AYM, 'Barış Akademisyenleri' için 'hak ihlali' kararı verdi

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Oylamada 8'e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 'hak ihlali' kararı tayin edici oldu
AYM, 'Barış Akademisyenleri' için 'hak ihlali' kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri nedeniyle mesleklerinden ihraç edilen, haklarında disiplin cezaları verilen, “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılarak hapse mahkûm edilen ve bir bölümü cezaevine konulan akademisyenlerin bireysel başvurusunu karara bağladı.  AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda  'hak ihlali' kararı verdi. Oylamada 8'e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 'hak ihlali' kararı tayin edici oldu.  AYM, başvurucular hakkında yeniden yargılama kararı verirken, başvurucu 9 akademisyene 9 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. 

Emsal niteliğindeki karar, diğer başvurular için de uygulanacak. 

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Oylama şekli ve karar nisabı” başlığını taşıyan 65. Maddesi, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararının geçerli olacağını hükme bağlıyor. Söz konusu madde şöyle:

MADDE 65- (1) Genel Kurul ve bölümler kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.
(2) Anayasa değişikliklerinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu aranır.
(3) Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.

Şimdi ne olacak?

İmzacı akademisyenlerden bir bölümü hapse mahkum edildi, bir bölümünün cezası kesinleşti. Bir bölümünün yargılaması ise sürüyor. 'İhlal kararı' verildiği için bundan sonraki süreçte bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunun değerlendirilmesi söz konusu dosyaları etkileyecek. Kesinleşmiş cezalar için yeniden yargılama yolu açılabilecek, istinaf aşamasında olanlar için bozma kararı verilebilecek. Devam eden davalar için de beraat yolu açılabilecek.

Diğer yandan Olağanüstü Hal Komisyonu, henüz akademisyen dosyalarını karara bağlamadı. Komisyon AYM kararlarını, daha önce Prof. Mehmet Altan kararında olduğu gibi, dikkate almayabiliyor. Buna karşılık 'ihlal kararı' hem komisyonu, hem de komisyonun olası bir olumsuz kararına karşılık Danıştay’a yapılacak başvuruları etkileyebilecek. İhraç edilen imzacı akademisyenlere üniversiteye dönüş yolu açılabilecek.

Ayrıntılar geliyor... 

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