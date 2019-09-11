AYM kararı sonrası beraat eden barış akademisyeni sayısı 37 oldu

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan Barış Akademisyenleri, AYM’nin “hak ihlali” kararı sonrası beraat etmeye devam ediyor. Bugünkü duruşmaların ardından beraat eden barış akademisyeni sayısı 37 oldu

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalamaları sonrası, haklarında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Barış Akademisyenleri davalarında beraat kararları gelmeye devam ediyor.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğuş Üniversitesi’nde işten çıkarılan Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu ve Bilkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Savaş’ın beraatlarına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise ODTÜ’den Esra Cesur Erdem’in ilk duruşması vardı. Mahkeme, sanığın avukatının talebi üzerine yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Nöbetçi Ağır Mahkemesi’ne gönderdi.

Stephenson savunma yaptı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de MSGSÜ’den Prof. Dr. Ayşe Berkman’ın beşinci, Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Chris Stephenson’ın ise birinci duruşması görüldü.

Stephenson savunmasında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi iddianamemde söz konusu edilen metin hakkında ifade özgürlüğü kapsamına girdiğine yönelik bağlayıcı bir karar verdi. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Duruşma savcısı, mahkemede geçici görevlendirildiğini belirterek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için her iki dosya yönünden de süre istedi.

Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını bildirmesi için duruşmaları 12 Eylül’e (yarın) bıraktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de erteleme

Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İlker Gökhan Şen ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmada AYM kararını hatırlatarak “Bu yargılamanın uzaması dahi hak ihlalimi arttırmaktadır” dedi ve beraatını istedi.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Aralık’a bıraktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 beraat

Öte yandan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden akademisyenler için açık duruşma yapılmadan beraat kararları verildi.

Böylece Diyarbakır’da 3, İstanbul’da 32 ve İzmir’de 2 olmak üzere devam eden davalar kapsamında 2 Eylül 2019’dan bugüne toplamda 37 akademisyen hakkında beraat kararı verilmiş oldu.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davalarından beraat eden 12 akademisyen şöyle:

MSGSÜ’den doktora öğrencisi Doğan Emrah Zıraman ve Doç. Dr. Yıldırım Şentürk, Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Özlem Köseoğlu, Öğr. Gör. Yörük Kurtaran ve Doç. Dr. Bülent Bilmez, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çeliksöz, 29 Mayıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hilal Alkan Zeybek, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Artuklu Üniversitesi’nden Arş. Gör. Asena Pala, Pennsylvania Üniversitesi’nden T.E.K, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Ünlü.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 26 Temmuz’da Barış Akademisyenleri’nin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

2 Eylül 2019’da başlayan yeni adli yılın ardından devam eden yargılamalar kapsamında ilk beraat kararı 6 Eylül’de AYM’nin kararına atıfla İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkmesi’nden geldi ve Iğdır Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen Özlem Şendeniz’in beraatına karar verildi.

9 Eylül’de ise Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dicle Üniversitesi’nden ihraç edilen profesörler Murat Biricik, Murat Kızıl ve Fikret Uyar’ın da ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

Aynı gün İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise aralarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Deveci, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevilay Çelenk, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Terzi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Penpecioğlu, 19 Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Ali Rıza Güngen, ODTÜ’den Arş. Gör. Gülsevim Evsel ve Yrd. Doç. Dr. Başak Alpan, Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Aysun Gezen, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, MSGSÜ’den Arş. Gör. Damla Karaman, Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Alper Açık, 100. Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eylem Kılıç Oğurlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Işık Gürleyen, Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasemin Özgün, Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sinem Önem ve Uğur Çetin’in hakkında beraat kararı verildi.

9 Eylül’de İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaları görülen iki akademisyen hakkında beraat kararı verildi.

10 Eylül’de ise İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Mersin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Eylem Çamuroğlu Çığ hakkında beraat kararı verildi.