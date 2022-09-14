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AYM Kararına göre mevcut seçilmişlerin görev ve yetkileri 2022 Haziran ayı sonunda son buldu

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AYM Kararına göre mevcut seçilmişlerin görev ve yetkilerinin 2022 Haziran ayı sonunda son buldu
AYM Kararına göre mevcut seçilmişlerin görev ve yetkileri 2022 Haziran ayı sonunda son buldu

İşte açıklama;

EMEKLİ YARGIÇ HASAN SÖZMENER ERTELENEN BELEDİYE SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ AYM KARARI HAKKINDA YAZDI.

7/2022 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nınİptaline İlişkin Anayasa Mahkemesinde Açılmış Olan Dava İle İLGİLİ Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında:

Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararı hakkında bana oldukça çok sorular sorulmuştur. Kararı okumadan, bu konudaki soruları cevaplandıramıyacağımı söylemiştim ve biraz önce, kararı okudum.

Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin en son 2018 yılı Haziran ayı içerisinde yapıldığını ve 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar yeniden yapılması gerektiğini, bunun böyle olduğunun Anayasanın 119 maddesinden ve 5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması yasasının 11. maddesinden görülmekte olduğunu, 7/2022 sayılı yasa ile Seçim ve Halkoylaması yasasının 11. maddesinde değişiklik yapıldığını, bu değişiklikle, 2022 yılı Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimlerin 2022 Kasım ayına ertelendiğini, bundan sonraki yerel seçimlerin ise, 4 yılda bir Kasım ayında yapılmasının düzenlenmekte olduğunu, Ancak, anayasanın 119 maddesinin, meclise böyle bir değişiklikle ilgili yasa yapmaya yetki vermediğini belirterek, değişiklik yasasının, anayasanın 119. maddesine aykırı olduğuna karar verdi.

Gelelim bana sorulmakta olan en önemli sorulardan birisine. Soru ne? "Mevcut seçilmişlerin yapmakta olduğu görevler yasal mı?" Bu konuyu Anayasa Mahkemesi açık ve seçik bir şekilde cevaplandırmıştır. Değişiklik yasası, mevcut seçilmişlerin görev sürelerini 2022 yılı Kasım ayında yapılacak seçimlere kadar uzatmakta idi.

Anayasa Mahkemesi, meclisin yasa ile dahi olsa bunu yapmaya yetkisi olmadığını karara bağlamıştır. Ayni şekilde mevcut seçilmişlerin görev ve yetkilerinin 2022 Haziran ayı sonunda son bulduğunu da karara bağlamıştır. Yani, mevcut seçilmişlerin yaptıkları hukuki işlemlerin hepsi de geçersizdir.

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