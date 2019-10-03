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AYM: Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir, tahliyesi bekleniyor...

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Anayasa Mahkemesi tutuklu bulunan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "İfade özgürlüğününün ihlal edildiğine" karar verdi. Karardan sonra Önder'in serbest bırakılması bekleniyor.
AYM: Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir, tahliyesi bekleniyor...

2013 yılında İstanbul'da katıldığı Nevroz şenliğinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Terör propagandası yapmaktan" 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Sıtkı Süreyya Önder için tahliye umudu doğdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Önder hakkındaki suçlamanın "Hak ihlali" olduğuna hükmederek, sanığın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. 

AYM'nin kararından sonra 6 Aralık 2018'den beri tutuklu olan Önder'in tahliye edilmesi bekleniyor. Önder'in avukatı Eylem Kayaoğlu müvekkilinin gün içinde tahliye edilebileceğini söyledi.

Önder'e "Hak ihlali" Demirtaş'a ceza

Aynı suçlamayla HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da dava açılmış, Demirtaş 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç DW Türkçe’ye verdiği demeçte, AYM'nin Demirtaş hakkında "Hak ihlali" kararı vermemesini eleştirdi. Oluç, "Demirtaş davası için AYM’ye aynı başvuru yapılmıştı. Ama Demirtaş hakkında hak ihlali kararı verilmedi. Bu siyasi tutumdan vazgeçilmelidir. AYM böyle farklı karar vermemelidir" dedi.

HDP Sözcüsü, partilerinden 9 milletvekilinin halen tutuklu olduğunu belirterek, "Sadece Sırrı Süreyya Önder değil eski eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve tutuklu diğer 9 vekilimiz acilen serbest bırakılmalıdır. Türkiye’de olmayan düşünce ve ifade özgürlüğünün takipçisiyiz" diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder, 2013'deki etkinlikte "Size Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim" şeklindeki açıklaması nedeniyle yargılanmıştı. Aynı etkinlikte konuşan Demirtaş ise, "Kandil'i dümdüz ederiz diyenler, kendileri gitsinler bir gece Gabar'da nöbet tutsunlar bakalım, Kandil dümdüz oluyor mu?" diye konuşmuş, bu sözleri üzerine soruşturma açılmıştı.

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