AYM'den 'Ali İsmail Korkmaz' kararı: Eziyet yasağı ihlal edildi, sanık polis yeniden yargılanacak

AYM, Gezi Direnişi’nde öldürülen Ali İsmail Kormaz'ın ailesinin 'eziyet yasağı ihlal edildi' başvurusunu kabul etti. AYM kararına göre, aileye tazminat ödenmesine ve polis Hüseyin Ergin'in yeniden yargılanmasına karar verdi.

Gezi Parkı Direnişi sırasında Eskişehir'de girdiği bir ara sokakta polis ve faşist şahısların saldırısı sonucu beyin kanaması geçiren ve bir süre komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruda karar çıktı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, Korkmaz'ın ölümüne ilişkin 'etkili ceza soruşturması yürütülmemesi, öldürülme biçimi ile ölümünün öncesi ve sonrasında yaşananlar sonucunda yakın akrabaların yaşadığı ıstırap nedeniyle yaşam hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği' gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

'EZİYET YASAĞI İHLAL EDİLDİ'

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, başvurucuların, 'eziyet yasağının ölen yakınları Ali İsmail Korkmaz bakımından ihlal edildiğine' ilişkin iddiasını kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. Maddesi'nde güvence altına alınan 'eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun' ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Kararın bir örneğinin 'eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırılması için polis memuru Hüseyin Engin için yeniden yargılama yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren AYM, yine oybirliğiyle Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

AYM, 'Yaşam hakkının ihlal edildiği', 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği' ve 'başvurucuların kötü muamele yasağının kendileri bakımından ihlal edildiğine' ilişkin iddiaları ise 'kişi bakımından yetkisizlik' gerekçesiyle oy birliğiyle kabul edilemez buldu.