  • BIST 10638.58
  • Altın 2608.473
  • Dolar 33.1744
  • Euro 36.0118
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

AYM’den Can Atalay kararı: Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir

»
AYM, açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğunu belirtti.
AYM’den Can Atalay kararı: Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğu belirtildi.

AYM'nin gerekçeli kararındaki ifadeler şu şekilde:

“TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli ve E.2023/12611, Değişik İş. 2024/1 sayılı kararının ekte gönderildiğine dair anılan Daire Başkanlığı yazısının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Yılmaz Akçil'in karşı oyları ve oy çokluğuyla 22/2/2024 tarihinde karar verildi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavi Vatan doktrini nedir, niçin tartışılıyor?30 Temmuz 2024 Salı 09:35
  • MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket: CHP ile AKP arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı!30 Temmuz 2024 Salı 08:28
  • Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:50
  • Kenan Işık hayatını kaybetti29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:04
  • Sokak hayvanları düzenlemesi: Kanun teklifinin ilk 5 maddesi protestolar eşliğinde kabul edildi29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:15
  • Lozan Antlaşması neden önemli, Türkiye niçin güncelleme istemişti?24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:43
  • Sahte KKTC ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı24 Temmuz 2024 Çarşamba 13:24
  • 44 kişinin öldüğü Saitbey Sitesi'nde 2 sanığa tahliye22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:54
  • Furkan Apartmanı davası: Mühendise hapis, kolon kesmekle suçlananlara beraat19 Temmuz 2024 Cuma 19:16
  • 6 Şubat depreminde ilk karar... Furkan Apartmanı Davası'nda karar: 51 kişi öldü 1 kişi ceza aldı19 Temmuz 2024 Cuma 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti