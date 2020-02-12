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AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna ret

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AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna ret
AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı kanun iptali başvurusunu reddetti.

Kanal İstanbul'a ilişkin Yüksek Mahkeme kararını verdi. Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, ret kararı oybirliğiyle alındı. AYM, aynı kararla, ilgili yasaya eklenen ibarenin yürürlüğünün durdurulması isteminin de oybirliğiyle reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

CHP, 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Kanal İstanbul’un iptalini talep etmişti.

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