AYM’den emsal karar: Balkon, teras özel hayata girmez

Anayasa Mahkemesi (AYM), sinema oyuncuları Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar’ın terasta öpüşürken görüntülenmesinin ‘özel hayat ihlali’ olmadığı yönünde karar verdi. Söz konusu karar emsal niteliğinde.

Anayasa mahkemesi'nin (AYM) kararında, kişinin, gizli bir yerden, özel çabayla, evinin balkonunda görüntülenmesinin hak ihlali sayılacağı, ancak sokaktan görülebilir olduğu takdirde evin balkonunun dahi özel hayat alanına giremeyeceği belirtildi.

HERKES BAŞVURABİLİR

Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010’da bir televizyonun magazin ekibi tarafından Tüzünataç’ın Kabataş’taki evinin terasında öpüşürken görüntülenmişti. Tüzünataç, şeref ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açmıştı. Tüzünataç daha sonra özel hayatının gizliliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.

İlk etapta, vatandaşların kendilerine bu yönde bir başvuru yapabileceğine karar vererek davayı esastan görüşmeyi kabul eden Mahkeme, esastan verdiği kararı da dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda “Kişinin başkaları tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında kalması gereken aktivitelerini terasa taşıması durumunda bunların başkaları tarafından görülebileceğinden şikayet etme hakkı olamaz” ifadeleri yer aldı.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İÇİNDE KALIYOR'

Tüzünataç’ın görüntülerin evinin terasının sokaktan görülemeyeceği ve bu görüntülerin yüksek bir yerden yakınlaştırma yöntemiyle çekildiği yönünde de iddiası vardı. AYM bu konuda da teknik olarak sözkonusu görüntünün sokaktan görülebileceğinin tespit edldiğini hatırlattı.

Kararda “Görüntülerin sokaktan çekilmiş olması ve görüntüdeki kişilerin sanatçı kişiliği dikkate alındığında basın özgürlüğünün içinde kalıyor” denildi.