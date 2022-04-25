  • BIST 2.482,60
  • Altın 901.498
  • Dolar 14.7723
  • Euro 15.824
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

AYM’den hak ihlali kararı! "Katlanmak zorunda"

»
Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan’ın, 2011 yılında dönemin başbakanı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP, MHP, BDP ruh üçüzüdür” sözlerine verdiği yanıt mahkemelik olmuştu. AYM, sürece dair ‘hak ihlali’ kararı verdi.
AYM’den hak ihlali kararı! "Katlanmak zorunda"

Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı. Kaplan’ın, 2011’de, dönemin başbakanı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP, MHP, BDP ruh üçüzüdür” sözlerine verdiği yanıt mahkemelik olmuştu. Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaplan’ı, sözlerinin “bir bütün olarak eleştiri sınırlarını aştığını kabul ederek” 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Karara yaptığı itirazlar reddedilen Kaplan bunun üzerine 2016’da AYM’ye başvurdu.

“KATLANMAK ZORUNDA”

HDP’li Hasip Kaplan, başvurusunda Erdoğan’ın yürüttüğü görev nedeniyle eleştirilere katlanma yükümlülüğünün daha fazla olduğunu vurguladı. Başvuruyu görüşen AYM, oyçokluğu ile Kaplan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının gerekçesinde, Kaplan’ın hangi ifadelerinin eleştiri sınırını aştığına ilişkin bir tespite yer verilmediği, yalnızca Kaplan’ın savunmasına itibar edilmediğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda, “Başvurucunun ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı yönündeki soyut niteleme dışında hiçbir inceleme yapılmadığı gibi başvurucu tarafından kullanılan hangi ifadenin hakaret suçunu oluşturduğunun da açıklanmadığı görülmektedir” denildi. Kararda, ayrıca, kamusal yetki kullanan görevlilerin, gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak zorunda olduğuna dikkat çekildi. AYM, Kaplan’a 20 bin lira da tazminat ödenmesine hükmetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezi Davası'nda karar açıklandı25 Nisan 2022 Pazartesi 18:53
  • SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü25 Nisan 2022 Pazartesi 16:44
  • Demirtaş'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını istinaf bozdu25 Nisan 2022 Pazartesi 13:07
  • Zelenskiy Erdoğan'dan destek istedi25 Nisan 2022 Pazartesi 09:19
  • TBMM'nin Kuruluşunun 102. Yıl Dönümü24 Nisan 2022 Pazar 18:23
  • Türkiye’nin Rusya hamlesi gündem oldu: İşe yaramayacak ama…24 Nisan 2022 Pazar 17:29
  • Erdoğan, Putin’e iletti! Türkiye’den hava sahası kararı24 Nisan 2022 Pazar 11:35
  • Erbakan, ‘ikinci tur’da Erdoğan’ı işaret etti24 Nisan 2022 Pazar 11:24
  • BM Genel Sekreteri kritik görüşmeler öncesinde Ankara’ya geliyor24 Nisan 2022 Pazar 10:51
  • Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi24 Nisan 2022 Pazar 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti