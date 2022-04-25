AYM’den hak ihlali kararı! "Katlanmak zorunda"

Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı. Kaplan’ın, 2011’de, dönemin başbakanı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP, MHP, BDP ruh üçüzüdür” sözlerine verdiği yanıt mahkemelik olmuştu. Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaplan’ı, sözlerinin “bir bütün olarak eleştiri sınırlarını aştığını kabul ederek” 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Karara yaptığı itirazlar reddedilen Kaplan bunun üzerine 2016’da AYM’ye başvurdu.

“KATLANMAK ZORUNDA”

HDP’li Hasip Kaplan, başvurusunda Erdoğan’ın yürüttüğü görev nedeniyle eleştirilere katlanma yükümlülüğünün daha fazla olduğunu vurguladı. Başvuruyu görüşen AYM, oyçokluğu ile Kaplan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının gerekçesinde, Kaplan’ın hangi ifadelerinin eleştiri sınırını aştığına ilişkin bir tespite yer verilmediği, yalnızca Kaplan’ın savunmasına itibar edilmediğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda, “Başvurucunun ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı yönündeki soyut niteleme dışında hiçbir inceleme yapılmadığı gibi başvurucu tarafından kullanılan hangi ifadenin hakaret suçunu oluşturduğunun da açıklanmadığı görülmektedir” denildi. Kararda, ayrıca, kamusal yetki kullanan görevlilerin, gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak zorunda olduğuna dikkat çekildi. AYM, Kaplan’a 20 bin lira da tazminat ödenmesine hükmetti.