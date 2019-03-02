Aynaya bakıp gördüklerinize şaşırın!!!

Sn. Rahmi Turan Bey,

Ben Kıbrıslı değilim ancak “Mustafa Akıncı gibi birini nasıl Cumhurbaşkanı seçtiklerine şaşırıyorum” diye şaşırdığınız, Sn. Mustafa Akıncı ‘ya oy vererek Cumhurbaşkanım olarak seçecek kadar Kıbrıs’a gönül vermiş kardeşlerinizden

(!) biriyim.

Ancak ben sizin şaşırmanıza şaşırmıyorum. Çünkü kendisini aydın kabul edip ancak Kıbrıs konusunda kendisini bile

aydınlatma gereği duymayan yüzlerce kişiden biri olduğunuzu biliyorum. Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’nin bir parçası olarak gören ve Kıbrıs politikasını da sadece Türkiye’nin güneyden gelecek bir tehlikeye karşı kalkan olacak şekilde

şekillenmesi gerektiğine inananlardansınız. Yani sizin için önemli olan Kıbrıs ya da Kıbrıslılar değil, sadece kendi

güvenliğinizdir.



Bakın siz Türkiye yönetiminin eleştirilmesini dahi kabul etmeyip, bunu “Türkiye düşmanlığı” olarak görüyorsunuz ancak Kıbrıslıların seçtiği Cumhurbaşkanına “Mustafa Akıncı gibi birini” diyerek küçümseme ve hakaret etme hakkını kendinizde görebiliyorsunuz.

Yoksa siz de “KKTC düşmanı mısınız?”

İşte tam da bu zihniyet için Kıbrıslı kardeşleriniz (!) Sn. Akıncı’ yı Cumhur başkanı olarak seçti.

KKTC de yaşayan Kıbrıslısı ve Türkiye kökenlisi ile KKTC halkının % 60.5 oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Hani Sn. Akıncı’nın “Rumlara teslim olmayı mı düşündüğünü , bilemediğinizi” söylüyorsunuz ya, gerçekten bilmiyorsunuz.

Türkiye siyasilerine bile teslim olmayı reddedip, halkını bağımsız bir yönetime kavuşturmak isteyen birisi Rumlara niye teslim olsun ki? Kaldı ki Sn. Mustafa Akıncı’nın Türkiye’yi eleştirdiğini , aklına estiği gibi yoluna devam ettiğini söyleyerek bu sonuca varmanız sizi sizinle ters düşüren bir sonuç.

Siz her günkü yazılarınızla Türkiye’nin şu anki yönetimini eleştirmiyor musunuz?

Siz şu anki Devlet yönetiminden çok mu memnunsunuz?

O zaman siz de mi “Türkiye düşmanısınız” ve Türkiye’ye karşısınız?

Türkiye’yi yönetenleri ve politikalarını eleştirmek Türkiye’yi eleştirmek mi?

Türkiye politikaları ilahi kurallar mı?

Ve yine Sn. Akıncı’nın onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak için çalışmadığını iddia ediyorsunuz. Size göre ONUR nedir Sn. Turan?

Madem KKTC bir Devlettir diyorsunuz, o zaman bu devletin başının kendi iç işlerinde hükümetine talimatlar verilmesine ve halkının BESLEME olarak görülmesine karşı çıkması onursuzluk mu?

Halkını ve devletini uluslararası hukuka uygun bağımsız bir devlet haline getirip, halkını dünya ile buluşturma çabası, kendi ürettiği ile var olma çabası onursuzluk mu?

Kusura bakmayın ama sizin içindeki halkla birlikte yok saydığınız ve sadece kendi çıkarlarınız doğrultusunda bencillik yaparak “onursuzluk” olarak gördüğünüz bu davranışa biz halk olarak onur diyoruz.

Belli ki siz Kıbrıs hakkında size verilen bilgi kadarı ile yazmışsınız ama ayıp etmişsiniz.

Ne diyorsunuz, “Eski dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı olarak görev yapan Tansel Fikri'den bir mesaj aldım. Vatansever bir siyasetçi olan Tansel Bey ciddi bir soruna işaret ederek (özetle) şöyle diyor:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın son girişimleri ışığında KKTC Devleti'nin ve Kıbrıs Türkünün geleceğini belirleyecek bir yol ayrımına gidiliyor.

Kuzey Kıbrıs'taki bütün siyasi partiler ve kurumlar iş işten geçmeden durumu acilen değerlendirmelidir. Siyasal ve toplumsal kurumlarımız arasında kol gezen

Rum destekçisi ‘Truva atlarının varlığı, ibret ve dehşetle görülmeli, anlaşılmalı.

Tuzak yüklü ‘Truva atları küçümsenmeyecek mesafeler kaydederek toplumsal bünyemiz ve ulusal direncimizde kanayan yaralar açmıştır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekasını tehdit eden en büyük tehlike budur!”

Bakanın mesajını olduğu gibi yazmışsınız ancak keşke kendi mantık süzgecinizden geçirseydiniz.

Sn. Bakan bu halkın yarısına hatta çözüm için evet diyen halkın %70ine “Truva atı” diyerek Rum destekçisi ilan ediyor.

Peki siz hiç kendinize sormuyor musunuz, bu ülke halkının yarısı durduk yerde neden Türkiye politikalarını eleştirir hale geldi ve neden bir çözüm arıyor diye?

Sizce halkın yarısının “Rum sevdalısı” olması mümkün mü?

Bu insanların nasıl bir çözüm istediğinden haberiniz var mı?

Halkı bile yok saydığınıza göre fikirleri ve düşünceleri hakkında bir bilginiz olması olasılığı var mı?

Olduğunu sanmıyorum.

Mesela sizin şu anda isyan ettiğiniz AKP yönetiminin KKTC’deki baskısının 10 kat daha fazla olduğu ile ilgili bir bilginiz var mı?

Mesela siz hiç aldığınız maaşlar yani emeğinizin karşılığında besleme diye aşağılandınız mı?

Ya da Atatürkçüler her gün AKPlileri “sizi biz kurtardık” diye ezmeye kalktı mı?

Peki şu anda “hepimiz Müslümanız” diyerek ülkeye getirilen Suriyeli kardeşlerimiz (!), “siz de kimsiniz burası bizim” dese kabul eder misiniz?

Bırakın Suriyelileri, Türkmenistan ya da Azerbeycan’dan gelen Türk kardeşlerimiz gelip Türkiye’ye “hepimiz Türküz” diyerek Türkiye’yi yönetmeye kalksa kabul eder misiniz?

Ya da Türkiye yönetimi KKTC’ye davrandığı gibi Azerbeycan’a ya da Türkmenistan’a davranabilir mi?

Herhangi bir yere gidip “Burası Osmanlı döneminde dedelerimize aitti” diyebilir

mi?

Hadi hepsini geçtim, Rumlar Kıbrıslılar için “düşman” ve “kötü” ise Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni neden tanıdı?

Sırf Türkiye Gümrük Birliği’ne dahil olsun diye Rum kesiminin AB üyeliğine neden izin verdi?

Türkiye firmaları neden Rum kesimi ile ithalat ve ihracat yapıyor?

Türkiye neden tüm Kıbrıs adına milli takım olarak Rum tarafını kabul ediyor?

Bütün bunlar yapılırken sormazlar mı adama “kim Rum destekçisi” diye?

O yüzden asıl Truva atı kimlerdir biliyor musunuz?

Adaya gelip, ganimetten yararlanıp, şuanda da TC hükümetlerinden nemalanan ve sadece işleri Kıbrıslılar ile Türkiye’den buraya göç etmiş ve bu ülkeye gönül vermiş bizleri bir birimize düşürmeye çalışan, Türkiye’ye “ispiyonculuk” ve “yağcılık” yapan bundan da siyasi çıkar elde ederek statükodan nemalanan bir takım Türkiyeli ve bir takım Kıbrıslılardır.

Asıl Truva atı, vatan ve bayrak söylemleri ile herkesi kandırmaya çalışıp yaptıkları ve aldıkları haksızlıkları örtmeye çalışan sahte milliyetçilerdir.

Tıpkı dini istismar edenler gibi!!!

Ve asıl Truva atı, kendi halkını Türkiyeli yetkililere ve Türkiye medyasına şikayet edenlerdir.

O yüzden sadece düşünün, bu halk 74 harekatında bu denli mutlu olup, Anadolu’dan kopup gelen kardeşlerini kucaklayıp, aşını ekmeğini bölüşmüşken neden şimdi Türkiye hükümetlerine isyan ediyor?

Nedenini bir Türkiyeli olarak ben söyleyeyim size, Türkiyelisi ile Kıbrıslısı ile bu adada yaşayan halk dünyadan izole edilmiş halde esir hayatı yaşamak istemiyor.



Kimlikleri ve kültürleri yok sayılıyor.

Tıpkı sizin yaptığınız gibi ne halk ne de ülke dikkate alınmadan sadece Türkiye siyasilerine boyun eğmesi gereken bir azınlık olarak görülmek istemiyor.

Türkiye’de bile onaylamadığımız hatta suratlarına tükürmek istediğimiz tecavüzcüsünden, hırsızına kadar başı boş insanların gelerek bu ülkede yaşayan herkesin huzurunu bozmasını istemiyor.

Evlatlarının göç etmesini istemiyor.

Önceden gelip yerleşen Türkiye kökenli KKTC vatandaşları bile Türkiye’ye göç ediyor artık.

Bilinçli bir şekilde üretimden koparılan halk kendi üretimini yapıp, ayakları üzerinde durmak istiyor.

Adadaki nüfusunu bilmek istiyor.

Manevi değerlerine ve inançlarına müdahale edilerek Arap kültürünün topluma empoze edilmesini istemiyor.

KKTC ayrı bir devlettir denip sonra da sizin yaptığınız gibi “neden Türkiye’nin söylediğini yapmıyorsun” diye ya azarlanıp ya da “hain” ilan edilmek istemiyor.

Kısacası Türkiye devleti ile kendi devletleri arasında saygın bir ilişki olsun istiyor.

Kimliğine, kültürüne ve varlığına saygı duyulmasını istiyor.

Bilmediğiniz bir şey de Kıbrıs halkının çok naif ve çok hoş görülü bir halk oluşudur.

Bu güne kadar olan bitene ses çıkarmama sebebi de bundandır.

Ancak bu hoşgörüsünün kullanılarak dünyadan izole bir şekilde Türkiye’nin elinde siyasi bir koz olarak rehin hayatı da yaşamak istemiyor artık.

Çünkü evlatları için aydınlık ve demokratik, özgür bir gelecek istiyor.

İşte bu yüzden de Sn. Mustafa Akıncı’yı cumhurbaşkanı olarak seçti sizin Kıbrıslı kardeşleriniz(!)..

O yüzden kardeşlerinizin yaptığına değil, eğer aynaya bakarsanız gördüklerinize şaşıracağınızdan hiç şüphem yok.

Son olarak, eleştirilmeyi içinize sindiremiyorsanız, eleştirme hatta yargılama hakkınızın da olmadığını hatırlatmak isterim.