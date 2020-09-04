  • BIST 1.086
  • Altın 463,466
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Aynı anda grip ve koronavirüse yakalanmak çok tehlikeli

» »
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata grip aşısı olmanın koronavirüs pandemisi sürecinde çok önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti.
Aynı anda grip ve koronavirüse yakalanmak çok tehlikeli

Havaların soğuması nedeniyle Ekim ayı itibariyle koronavirüs vaka sayısının artması bekleniyor.Özellikle soğuk havayla birlikte insanların kapalı yerlere gitmeye başlamasının da vaka sayısının artmasında olumsuz etki yaratacağını belirten Dr. Ömer İnan Ayata, bu noktada grip aşısı olmanın alınacak önlemlerin başında geldiğini anlattı.

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliğinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata aşının sağlayacağı avantajlar konusunda şu bilgileri verdi: "Grip aşısı mutlaka olunmalı çünkü ateş, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, ishal, kırıklık, kusma gibi şikayetler hem koronavirüs hem de grip nedeniyle oluşabiliyor. Dolayısıyla başlangıç aşamasında bu ikisini birbirinden ayırmak zor. Koronavirüs testleri bazen yüzde 100 doğru sonuç vermeyebildiği düşünüldüğünde, kişinin hangi hastalığa yakalandığını ayırabilmek için grip aşısı çok önemli bir veri olacak. Yani grip aşısı olmuş bir hasta geldiğinde, bu belirtiler varsa koronavirüs olduğunu anlayacağız."

NEDEN ZATURRE AŞISI?

Zatürre aşısının özellikle bu dönemde çok daha önemli bir aşı olduğunun altını çizen Dr. Ömer İnan Ayata, "Zatürre aşısı zatürre mikroplarına karşı koruyor. Aşı olan kişilerde olası bir bulaş durumunda yaşanan zatürrenin koronadan kaynaklandığını anlıyoruz. Bununla birlikte zatürre aşısının kalkınmakta olan ülkelerde vefat oranını düşürdüğünü biliyoruz" dedi.

"GRİP VE KORONAVİRÜSE AYNI ANDA YAKALANMAK ÇOK TEHLİKELİ"

Grip ve koronavirüse aynı anda yakalanmanın çok tehlikeli ve ağır olacağını belirten Dr. Ayata sözlerine şöyle devam etti: "Grip ve koronavirüse aynı anda yakalanılırsa çok daha ağır bir tablo seyredecek. Grip aşısı olmak bu ihtimali de çok büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Aynı anda hem korona hem gribe yakalanılması durumunda ise dudum biraz daha güç olacak. Zatürre için de aynı şey geçerli. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için zatürre aşısının da olunması gerektiğini düşünüyoruz."

"İNSANLARDAKİ 'AŞI OLURSAM DAHA KÖTÜ OLURUM' İNANCI DOĞRU DEĞİL"

Dr. Ömer İnan Ayata, bu iki aşıyı da öncelikli olarak 65 yaş üstü kişiler, KOAH, diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi düşük olanların öncelikli olarak yaptırması gerekiyor. Ancak grip aşısının herkesin yaptırmasının faydalı olduğunu vurguladı.

Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüse yakalanmasının durumu kötüleştirmediğini ve bu inancın yanlış olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata, "Farkında olmadan koronavirüs geçirmekteyseniz ve bu esnada bu aşılardan birini olursanız 'Daha kötü olurum' gibi bir inanış doğru değil. Bunu söyleyenler kesinlikle bilimsel gerçeklere dayanmadan söylüyor" dedi. Aşılar ile ilgili alerji riskine de dikkat çeken Dr. Ayata, "Az da olsa aşıların alerji riski olabileceği düşünülerek, aşının mutlaka bir hastane ortamında yapılması gerekiyor" diye konuştu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz04 Eylül 2020 Cuma 18:09
  • Steroid ilaçları Covid-19'a bağlı ölüm oranını azaltıyor04 Eylül 2020 Cuma 13:40
  • Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın Koronavirüs aşısı beklemiyoruz04 Eylül 2020 Cuma 13:39
  • Kıbrıs'ta 19 gün karantinada kaldı neler yaşadığını anlattı...04 Eylül 2020 Cuma 13:17
  • Covid-19’un en çok görülen belirtileri04 Eylül 2020 Cuma 13:00
  • DSÖ, koronavirüste ölümü azaltan 3 yeni ilacı açıkladı: Hem ucuz hem de bulması kolay04 Eylül 2020 Cuma 08:52
  • Prof. Müftüoğlu: "Hızla ve ciddi bir şekilde toparlanmalıyız; yoksa bu kışı farklı yaşayabiliriz"03 Eylül 2020 Perşembe 23:16
  • DSÖ'den geniş kapsamlı araştırma: Steroid ilaçları Covid-19'dan ölüm riskini azaltıyor03 Eylül 2020 Perşembe 22:39
  • Entübe ne demek? Entübe hasta nedir? Entübe hasta resmi03 Eylül 2020 Perşembe 21:51
  • Renkli ve desenli maske kullananlar dikkat!03 Eylül 2020 Perşembe 21:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti