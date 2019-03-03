  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Aynı aracı 85 kişiye sattılar

»
Memurları dolandırma çetesi çökertildi: Aynı aracı 85 kişiye sattılar
Aynı aracı 85 kişiye sattılar

Adana merkezli soruşturma kapsamında yedi ilde ile yapılan operasyonla çökertilen dolandırıcılık şebekesinin aynı aracı 85 kişiye satarak 550 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başta devlet memurları olmak üzere çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ihbarını aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya’da 500 polisle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

‘Son Haciz’ adı verilen operasyonda çetenin İzmir’de yaşayan lideri Ali Ç.’nin de (47) aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. 

Polis, operasyonla çetenin, dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Kamu hastaneleri, askeri birlikler, polis merkezleri ve devlet kurumlarını arayan çete üyeleri dolandıracakları devlet memuruna şöyle diyordu: “Biz icra müdürlüğünden arıyoruz. Elimizde çok temiz bir araç var. Hakime hanım bu aracı gece gündüz ülkesi için fedakarca çalışan devlet memurlarımızdan birinin almasını istedi. İlgilenirseniz bu aracı bedelinin çok altında size verelim.”

 

Bu yolla çetenin tuzaklarına düşürdüğü memurlardan, aracın ‘ihale bedelinin bir kısmı’ adı altında 10 ila 15 bin lira arasında değişen bir miktar parayı verdikleri hesaba yatırmalarını istiyordu.

Şüphelilerin özelliğini ezbere bildikleri aynı otomobili 85 kişiye sattığı ve 550 bin lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Mağdurlar arasında iki Meteoroloji Bölge Müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenler olduğu da tespit edildi.

adana-dolandiricilik.jpgEmniyetteki ifadesi alınan 38 şüpheliden 10’u ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. MEB açıkladı... 'İmam hatipler devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında bir numara'03 Mart 2019 Pazar 16:27
  • Soruları çalan polislere 9 yıllık maaş cezası03 Mart 2019 Pazar 16:25
  • Erdoğan reytinglerde ilk 20'ye giremedi03 Mart 2019 Pazar 16:23
  • AKP'li vekil: Erdoğan'a oy vermek imanın gereği, Allah size hiçbir hesap sormayacak03 Mart 2019 Pazar 16:19
  • TKP'nin başörtülü adayı: AKP'li kocamı komünist yaptım03 Mart 2019 Pazar 14:42
  • Erdoğan: CHP sadece PKK ve FETÖ'yle değil Kıbrıs Rumları'yla da beraber yürüyor02 Mart 2019 Cumartesi 16:59
  • 31 Mart Yerel Seçimleri: AK Parti'nin anketine göre İstanbul ve Ankara'da kim önde?02 Mart 2019 Cumartesi 16:50
  • Türkiye'de boşananların sayısı 3 ilin nüfusunu geride bıraktı02 Mart 2019 Cumartesi 14:40
  • Yavaş’a ‘saldırı ihbarı’ var, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı02 Mart 2019 Cumartesi 14:37
  • Milli Piyango müdürü görevden alındı, yerine vaizin oğlu atandı02 Mart 2019 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti