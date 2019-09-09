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Aynı Dönemde 66 Trafik Kazası…418 Bin Tl Maddi Zarar

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Aynı Dönemde 66 Trafik Kazası…418 Bin Tl Maddi Zarar
Aynı Dönemde 66 Trafik Kazası…418 Bin Tl Maddi Zarar

k; 55’i trafik levha ve işaretlerine uymamak; 39’u alkollü araç kullanmak; 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak; 30’u dikkatsiz sürüş yapmak; 29’u muayenesiz araç kullanmak; 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak; 11’i tehlikeli sürüş yapmak; 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak; 5’i trafik ışıklarına uymamak; 4’ü "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak; 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak; 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak; 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmamak ve 247’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

66 TRAFİK KAZASI… 18 YARALI…

Aynı dönemde KKTC’de toplam 66 trafik kazası meydana geldi; bu kazalardan, 12’si yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.
 
Kazalarda toplam hasar miktarı 418 bin 750 TL olarak hesaplanırken, kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: 

“Lefkoşa 18, Gazimağusa 23, Girne 16, Güzelyurt 6, İskele 3.”

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