 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Ayni evi 2 kişiye kiraladı, tutuklandı

» »
Ayni evi 2 kişiye kiraladı, tutuklandı
Gaziveren’de bir ev sahibi, aynı evi iki kere kiralayarak sahtekarlıkla para temin etme suçu işlediği için tutuklandı.

Gaziveren’de bir ev sahibi, aynı evi iki kere kiralayarak sahtekarlıkla para temin etme suçu işlediği için tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre H.T.(E-47), 6 Temmuz’da Gaziveren’de, Sarmaşık Sokak’ta bulunan evini önce, altı aylık süre ile 7 bin TL karşılığında yabancı uyruklu dört öğrenciye sözleşme karşılığında kiraladı.

H.T. daha sonra, aralarında çıkan sorunu ileri sürerek öğrencilerin eve girmelerini geciktirip, yine aynı evi bir yıl süreyle 15 bin TL karşılığında yabancı uyruklu başka dört öğrenciye daha kiraya verdi.

Sahtekârlıkla para temin eden H.T’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden CMC konusunda hükümete çağrı14 Mayıs 2017 Pazar 13:28
  • Bazı Türk ve Rum Siyasi Parti temsilcileri Lefke’yi ziyaret etti03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:16
  • Karlıtaş: “Lefke’nin geleceği turizm”02 Mayıs 2017 Salı 11:04
  • Lefke Belediyesi'nden önemli duyuru25 Nisan 2017 Salı 10:05
  • Lefke bölgesinde pazar “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik var19 Nisan 2017 Çarşamba 11:04
  • Slovakya Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçisi Tomova Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yı ziyaret etti13 Nisan 2017 Perşembe 08:54
  • 24 yaşındaki genç, yatağında ölü olarak bulundu...06 Nisan 2017 Perşembe 14:35
  • Lefke ve Köyleri Turizm Planlama Stratejisi’nin sunumu yarın04 Nisan 2017 Salı 10:16
  • Lefke'nin yavaşlığını simgeliyor03 Nisan 2017 Pazartesi 12:26
  • Erhürman: “Lefke için kolları sıvadık”29 Mart 2017 Çarşamba 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti