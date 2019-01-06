Aynı Gökyüzü Altında Geçen 100 Yılı Birlikte Kutlayalım

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), 2019’da kuruluşunun 100. yılını ve aynı zamanda son yüzyılda bilim, teknoloji ve kültürel hayatımızı etkileyen astronomik keşifleri kutluyor. Yıl boyunca sürecek etkinliklerle eğitim, kalkınma ve uluslararası işbirlikler için astronominin bir araç olarak kullanılmasının önemi vurgulanacak.

Uluslararası Astronomi Birliği bütün yılın astronomi ile dolu dolu geçmesi için 100 kadar IAU100 Ulusal Komitesi ile 72 farklı ülkede kayıt yapmış 700’den fazla etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kutlamalar küresel bir yıldız partisi olarak da adlandırılabilecek olan “100 Saat Astronomi” etkinliği ile 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde başlıyor. 4 gün ve 3 geceye yayılmış bu etkinlikte amatör ve profesyonel astronomlar, astronomi tutkunları ve halk, birlikte astronomi bilgisini ve tutkusunu paylaşmaya davet ediliyor. Şimdiye kadar 50 farklı ülkede 250’den fazla 100 Saat Astronomi etkinliği kaydı yapılmış bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar, astronomiyi geniş kitlelerle buluşturmak için bu ortak çabaya katılabilirler.

Astronomi camiası, Uluslararası Astronomi Birliği’nin kuruluşunu kutlamak üzere önemli bir organizasyonla bir araya geliyor: ‘Uluslararası Astronomi Birliği 1919-2019: Ayni Gökyüzü altında 100 yıl toplantısı’ 11-12 Nisan 2019 tarihinde Brüksel, Belçika’daki Akademi Sarayında yer alacak.11 Nisan’da yer alacak seremoniye aralarında seçkin biliminsanlarının, üst düzey yetkililerin, sanayi kuruluşların, karar merciilerin ve önde gelen genç araştırmacıların bulunduğu yüzlerce katılımcı bulunacak. Ayrıca katılımcılar arasında Nobel ödüllü Ben Feringa ve Brian Schmidt, astronotlar Chiaki Mukai (JAXA) ve John Grunsfeld (NASA), Avrupa Komisyonu Genel Müdürü, Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürü Jean-Eric Paquet ve edebi ve kültürel eleştirmen Maria Popova da olacaktır.

2019 eğitimi çerçevesinde düzenlenen aktiviteler, herkese ilham verecek çeşitli etkinlikleri kapsayacak ve IAU100 temalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak. “Yukarısı ve Ötesi Sergisi” gibi küresel projeler farklı mekanların ayni içeriği kendi bütçesel imkanlarına göre farklı şekillendirmelerine izin verecektir. “Einstein Okulları” ve “Açık Astronomi Okulları” ile öğretmenler, öğrencilerini yaratıcı ve destekleyici yöntemlerle daha ileri seviyelere taşıyacaktır. “İlham veren yıldızlar” ve “Herkes için karanlık gökyüzü” gibi programlar tüm dünyadan katılımcıları teşvik ederek 2019 yılında tüm astronomi camiasını “Ayni Gökyüzü Altında” bir araya getirecektir.

Kıbrıs’ta “100 saat Astronomi” etkinlikleri çerçevesinde 10 Ocak’ta 1010 Asteroskopeio ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde, 11 ve 12 Ocak’ta Kition Planetarium’da ve 13 Ocak’ta İngiliz Okulu’nda etkinlikler düzenlenecektir. Yıl boyunca başka etkinlikler de yer alacaktır.

Buna ek olarak, Uluslararası Astronomi Birliği kutlamaların amacıyla uyumlu ulusal ve yerel girişimlerden oluşan 21 tane “IAU100 Özel Proje”yi desteklemektedir. IAU100 projelerinin kapsamında: Cinsiyet Eşitliği Eylemleri (Mozambik); Karanlık Gökyüzü Farkındalığı (İrlanda ve Hollanda); Astronomi Rock Konseri (İspanya); Bilim-toplum etkinlikleri kentsel (Arjantin) ve ücra (Brezilya, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka ve Zambiya) bölgeler; Öğretmen eğitimleri (Hırvatistan, Macaristan, Malezya, Filistin, Romanya, Slovakya ve Ukrayna); Yaşlı kişilerle bilim-toplum etkinlikleri (Meksika); Fransa’da konferans; Gözlem partileri (Moğolistan); Mülteci toplulukları için eğitsel etkinlikler (Mülteci kampları, Tindouf, Cezayir); Görsel engelli kişilere yönelik Güneş tutulması deneyimi fırsatı (Şili ve Arjantin); ve Astrofotografi yarışması (İran) bulunuyor.

Tüm bunların özünde, Uluslararası Astronomi Birliği sınırları olmayan bir dünya için çalışmaya devam edecektir. Kutlamalar eşitlik ve çeşitliliği bir dizi projelerle vurgulayacak; Örneğin 11 Şubat’ta kutlanacak olan Astronomide Kadınlar ve Kızlar günü, Astronomiye katılım eşitliğini teşvik eden Uluslararası Astronomi Birliği tarafından desteklenen bir girişim olan “İlham veren yıldızlar projesi”.

IAU100 etkinliklerini Kıbrıs Ulusal Komitesi (Üyeleri 1010 Asteroskopeio, Kition Planetarium, İngiliz Okulu Astronomi Kulübü, Green Island Gözlemevi ve Kıbrıs Astronomi Organizasyonu’ndan) ile birlikte yürüten, Uluslararası Astronomi Birliği Kıbrıs Ulusal Bilim-Toplum koordinatörü Francesca Fragkoudi ‘Bu astronomi için tüm dünyada heyecan verici bir yıl olacak ve Kıbrıs bu kutlamalara katılacak’ yorumunda bulundu.

Ulusararası Astronomi Birliği’nin 2019’daki 100. yıldönümü kutlamaları dünya genelinde astronomi ve bilime olan ilgiyi canlandıracak ve tüm astronomi camiasına, profesyonel astronomlardan amatörlere, politikacılardan öğretmen ve öğrencilere, ailelere ve halka ulaşacak. Bu küresel astronomi kutlamalarından olabildiğince faydalanabilmek için şimdiden plan yapın ve katılın.

Diğer bilgiler

Ulusararası Astronomi Birliği dünya genelinde 100 farklı ülkeden 13500 profesyonel astronomu biraraya toplayan uluslararası astronomi kuruluşudur. Misyonu, uluslararası işbirliği ile araştırma, iletişim, eğitim ve gelişim de dahil tüm yönleriyle astronomiyi desteklemek ve korumaktır. Uluslararası Astronomi Birliği ayrıca gökcisimlerine gerçekleştirilecek olan görevleri belirleyen uluslarası tanınan bir yetkili kuruluştur. 1919’da kurulan Uluslararası Astronomi Birliği dünyanın en büyük profesyonel astronomi kuruluşudur.