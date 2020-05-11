Aynı Gökyüzünün Altında Renklerimizle Bağlandık

(Lefkoşa, 11.05.2020) 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Mücadele gününde varlığımızdan bugüne süregelen mesajlarımızı bu sefer daha yüksek sesle, heyecanla ve sevgi ile yineliyoruz: hepimiz aynı gökyüzü altına renklerimizle bağlandık!

Üzülerek belirtmekteyiz ki, herkesi hayatına zorunlu konuk ilan eden Covid – 19 pandemisi yüzünden bu sene sokaklar renklerimizin çeşitliliği ile dolamayacak. Nitekim, bizim özgürlük mücadelemiz dünyanın her bir köşesinde onlarca senedir pek çok engeli aşmış, en ümitsiz günlerde bile dayanışmanın ve özgürlüğün savunuculuğunu yapmıştır. Tam da bu yüzden, evde kaldığımız bu günlerde bu seferliğine mücadelemiz caddelerde değil, ekranlarımızda ses bulacaktır. Sokaklarda yanyana, omuz omuza yürüyemiyor olsak da bulunduğumuz ortamlarda kafamızı kaldırıp dışarıya baktığımızda hatırlayacağız ki aslında hepimiz aynı gökyüzünün altında birbirimize bağlıyız. Bu kez sadece Lefkoşa sokaklarında değil, her yerdeyiz!

Bir hafta boyunca süregelecek çevrimiçi etkinliklerimiz, mücadelemize ortak olan Baraka, GİGEM, CTP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Bağımsızlık Yolu, ÇAĞSEN, Mesarya Kadınları İnsiyatifi, Üniversiteli Kadın Kolektifi, AB Bilgi Merkezi, Halkın Partisi – TCEK, KAYAD ve Kuir Kıbrıs Derneği üyeleri ve gönüllüleri ile gerçekleşmektedir.

17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh hastalıkları listesinden çıkartılmasının yıldönümü olan bu gün her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli tema ve konseptlerde oluşturulan canlı yayınlar, sohbetler ve performanslarla kutlanacaktır. Bunun haricinde LGBTİ+ içerikli film gösterimleri, film ekipleriyle söyleşiler ve pek çok farklı kurguda hazırlanmış video gösterimleri olacaktır. Tüm bunların yanı sıra dijital sergi, DJ performansları eşliğinde gerçekleşecek olan drag performansları ve daha birçok sürpriz yer alacaktır. Etkinliklerimiz 17 Mayıs Pazar günü sanal onur ‘yürüyüşü’ ile sona erecektir.

23 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren İnsan Ticareti, İnsan Kaçakçılığı ve Nefret Söylemi ile ilgili ceza yasası de şüphesiz ki mücadelemiz içerisinde çok büyük bir kazanımdır. Buna rağmen alınan kararların toplumsal pratiklere dökülmesi zaman alacağı gibi, biz lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar olarak (LGBTİ+) yüzleştiğimiz mağduriyetlerin, insan haklar ihlallerinin, varoluşlarımıza yapılan fiziksel ve psikolojik saldırıların sona erebilmesi için daha birçok adımın atılması gerekmektedir. Bu bağlamda, biz 17 Mayıs Organizasyon Komitesi bileşenleri olarak belirtmek isteriz ki kolektif çabalarımız hız kaybetmeden, umudunu ve istikrarını yitirmeden sürmeye devam edecektir.

Taleplerimiz:

- Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine ve LGBTİ+ haklarına yönelik inkar politikalarının bir kenara atılması, yasaların bu temelde revize edilmesi ve oluşturulması, yargının eşitlik ve adalet temelinde çalışması, yaptırımların takip edilmesi.

- Homofobik, bifobik, transfobik ve diğer ayrımcı davranışlara caydırıcı cezalar getirilmesi.

- Aile, sağlık, çalışma ve eğitim politikalarında da çeşitliği kabul eden, radikal değişimlerin yapılması.

‘Aynı Gökyüzü Altında Renklerimizle Bağlandık’ başlığı altında birleştiğimiz 17 Mayıs Haftası çerçevesinde gerçekleşecek olan tüm etkinliklerimiz, ön yargıdan uzak bir şekilde desteğini ve sevgisini vermek isteyen herkes için açık ve erişebilir olacaktır.

Ne yalnız ne de yanlış değiliz! Aynı gökyüzü altında, mücadelemizin tüm renkleri ile bağlandık!