Aynı iş yerini üç kez soydu, dördüncüde yakalandı

.04.2019 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Güzelyurt’da faaliyet gösteren ve açık durumda bulunan “Ruso Butik” isimli iş yerine cürüm işlemek kastıyla giren T.K. (E-31) iş yeri sahibinin kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilerek tutuklanan T.K’nın yapılan ileri sorgulamasında, Mart 2019 ayı içerisinde aynı iş yerine üç ayrı kez girerek toplamda 1630 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polis soruşturması sürüyor