  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Aynı kişiyi ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı

»
Aynı kişiyi ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı
Aynı kişiyi ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Ferda T.’yi (75) adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin lirasını aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., onu ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Ferda T., 4 Kasım sabahı telefonla arandı. Telefonla arayan kişi, adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurtdışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını söyledi. Ferda T. evine giden Ahmet Ö’ye 195 bin lira verdi. Dolandırıldığını anlayınca da durumu Maltepe İlçe emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. 

Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar birkaç gün sonra yaşlı kadını bir kez daha aradı. Bu kez de evini sattırmak için onu ikna etmeye çalıştı. Ferda T., polisin yönlendirmesiyle dolandırıcıları evini sattığına ve satış bedeli olan 495 bin liranın hazır olduğuna inandırdı. 8 Kasım’da içinde para olduğu süsü verilen çantayı almaya giden şüpheli Ahmet Ö. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı, kayyum atanan belediye sayısı 24 oldu!17 Kasım 2019 Pazar 10:39
  • Ertuğrul Özkök: Hürriyet'in başındayken MİT'le 3 kere görüştüm; 'Öcalan asılmasın' diye yardım istediler17 Kasım 2019 Pazar 10:19
  • HDP’li 4 belediyeye daha kayyım atandı16 Kasım 2019 Cumartesi 18:22
  • Diyarbakır’da bir sözleşmeli öğretmen, ekonomik sıkıntıları nedeniyle intihar etti16 Kasım 2019 Cumartesi 18:18
  • Türkiye’de hayvan cinayetine ilk kez hapis cezası verildi16 Kasım 2019 Cumartesi 18:13
  • Hobi bahçesinin elektrik maliyetine kızdı, enerji firması kurdu16 Kasım 2019 Cumartesi 18:09
  • Türkiye'de Şehir hastanelerinde mali yük U dönüşü yaptırdı16 Kasım 2019 Cumartesi 18:00
  • Babacan cephesinden açıklama: Yeni parti 2020’ye kalmayacak16 Kasım 2019 Cumartesi 17:34
  • İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet16 Kasım 2019 Cumartesi 17:17
  • Garsonlar iddia'ya girdi: Patronlarının ismini belediye hoparlöründen öldü diye ilan ettiler16 Kasım 2019 Cumartesi 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti