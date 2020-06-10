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Aynı maskeyi birkaç kez kullanan oyuncu Esra Akkaya enfeksiyon kaptı

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Oyuncu Esra Akkaya koronavirüsten korunmak için aynı maskeyi birkaç kez kullanınca göz yaşı yolu iltihabı oldu. Akkaya yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Aynı maskeyi birkaç kez kullanan oyuncu Esra Akkaya enfeksiyon kaptı

Koronavirüs yüzünden uçuşlar iptal edilmeden kısa süre önce annesi ve oğlu ile birlikte İngiltere'den Türkiye'ye gelen Akkaya, Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için göz yaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

Takipçilerini benzer hataya düşmemeleri konusunda uyaran Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.

Vatandaşları maske kullanımı konusunda uyaran Akkaya, "Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

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