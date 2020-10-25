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Aynı numaraları ‘yanlışlıkla’ iki kez oynadı; iki ikramiye kazandı

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Aynı numaraları ‘yanlışlıkla’ iki kez oynadı; iki ikramiye kazandı
Aynı numaraları ‘yanlışlıkla’ iki kez oynadı; iki ikramiye kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi, lotoda oynadığı numaralarla yanlışlıkla iki kez kupon yaptı. O numaralara 1 milyon dolarlık (7.96 milyon lira) ikramiye çıkınca kazancı ikiye katlandı!

Dearborn Heights kentinde yaşayan 56 yaşındaki Samir Mazahem, ‘Mega Millions’ adlı oyunun 9 Haziran’daki çekilişi için cep telefonu uygulamasından numara seçti. Kuponu doldurduktan sonra, aynı numaraları tekrar oynamak için kaydetmeye çalışırken yanlışlıkla ikinci bir kuponu daha oldu.

Birkaç hafta önce, uygulamaya bakıp sonuçları kontrol eden Mazahem, iki adet 1 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Mazahem, “Bir tanesini hayal edemezken yanlışlık diye düşündüğüm kuponla iki tane ikramiye kazandım. Bir anlık hatam kazancımı 2 milyon dolara çıkardı” diyerek ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

Hafta içinde parayı alan Mazahem, yeni bir ev satın alacağını ve gerisini bankaya yatıracağını söyledi.

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