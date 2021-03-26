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Aynı sokaktaki 2 evi soyan şahıs tutuklandı

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Aynı sokaktaki 2 evi soyan şahıs tutuklandı
Aynı sokaktaki 2 evi soyan şahıs tutuklandı

25.03.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Çatalköy’de, L.T.(K-74)’ye ait ikametgaha gidip kapıyı çaldıktan sonra; konu şahsın kapıyı açması üzerine içeriye zorla giren P.D.(E-22)’nin bahse konu şahsı kolundan tutup darp ettikten sonra 2.020 stg. nakit parayı çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada P.D.(E-22)’nin olay sonrası ayni sokak üzerinde bulunan Lynn HUGLES’a ait ikametgahın giriş kapısını açarak ikametgah içerisine girip içerisinden 400 TL nakit para ve toplam değerleri 6.500 TL olan muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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