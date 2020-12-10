4 saat kaldığı ameliyatta koluna 30 dikiş atılan Dimaoğlu yaşadığı duruma isyan ederek, “Doktora gittim, aynısı benim başıma geldi dedi. Arkadaşımı aradım, aynısı benim başıma geldi dedi. Bu toplumda çok yaygın olan bir tehlike” dedi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kaldırıma araba park edilmesini önlemek için konulan mantar taşlara 6 kez takılarak düşen ve son düşüşünde elindeki kavanozun kırılması sonucu cam parçaları kolunu kesen 59 yaşındaki Recep Dimaoğlu ölümden döndü