Aynı Yere 8 Saniyede 11 Defa Yıldırım Düştü (Video)

Bir de yıldırım aynı yere iki kere düşmez derler. Görünen o ki yıldırım bir defa düştüğü yere bir daha düşmeyi seviyor.

ABD’in Teksas eyaletinde çekilen bir videoda, Houston yakınlarından geçen bir fırtınada bir noktaya üst üste 11 defa yıldırım çarpıyor.

Videonun üstündeki yazılarda, görüntüleri kaydeden KHOU muhabiri Brett Buffington “AYNI YILDIRIM 11 DEFA ÇAKTI! Houston’da fırtınalı bir gece. Birkaç saniye boyunca aynı yere tekrar tekrar düşen yıldırımı izleyin. Bu, Fort Bend ve Waller kasabalarının üzerinden geçen fırtınanın bir parçasıydı.” diye yazdı.

Bir kullanıcı, bir yıldırım çarpmasının kötü olduğunu, üst üste 11 defa çarpılmanın yaratacağı etkiyi hayal edemediğini söylerken bir başka kullanıcı ise zamanlamayı tebrik ederek, “Böyle fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz? Benim arka bahçemde sokak kedilerinden daha havalı bir şey yok.” dedi.

Yapılan açıklamalarda yıldırım düşmesi olayında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

