Aynikola ve Ayanni camileri restore edildi

Kültürel Miras Teknik Komitesi projeleri için en son 3 milyon Euro kaynak sağladıklarını kaydeden Bjornsson, 2012’den bu yana komiteye sağladıkları mali desteğin 15 milyon Euro olduğuna vurgu yaptı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmaları çerçevesinde Avrupa Komisyonu’nun finansmanı ve BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik katkısıyla konzervasyon (koruma) çalışmaları yürütülen Aynikola (Esentepe) ve Ayanni (Aydın) camilerindeki çalışmaların sona ermesi nedeniyle dün etkinlik düzenlendi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay’ın verdiği bilgiye göre, 200’e yakın Kıbrıslı Türk’ün ve bazı Kıbrıslı Rumlar’ın da katıldığı etkinlikte, sırasıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, komitenin Kıbrıslı Rum temsilcisi Glafkos Konstantinidis, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Kıbrıs Yapılanma Desteği Başkanı Kjarntan Bjornsson ve UNDP Kıdemli Proje Yöneticisi Tiziana Zennaro birer konuşma yaptı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay, sadece bir etkinlik vesilesiyle bir araya gelinmediğini, etkinliğe katılan Kıbrıslı Türklerin unutmadıkları, kalplerinde taşıdıkları köylerine, acısıyla tatlısıyla anılarına geri döndüklerini söyledi.

Tuncay, kültürel mirasın; artık çatışmaya değil, iki toplumun işbirliği, barış ve refah içerisinde yaşamasına katkı sağlayan bir unsur haline gelmesi gerektiğine vurgu yaptı, bu alanda uygulanmakta olan uluslararası kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı. Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde yürütülmekte olan çalışmaların, her iki tarafın karşılıklı saygı, eşitlik ve güven temelinde birlikte çalışması durumunda Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yararına olacak işler yürütebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum temsilcisi Glafkos Konstantinidis de konuşmasında, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’ın birbirlerine ve birbirlerinin kültürel mirasına saygı duyması gerektiğine vurgu yaptı. Bugün iki önemli camiyi Kıbrıs Türk toplumuna yeniden sunduklarını ifade eden Konstantinidis; tüm engelleri aşan, önyargıları ortadan kaldıran yeni bir yaşam ve Kıbrıs için çalışılması gerektiğini vurguladı. Konstantinidis, “kanayan toprağın yarasını yalnız barışın kapatabileceğini”, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nde birlikte yürütmekte oldukları çalışmaların kendilerine bunu öğrettiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu temsilcisi Kjarntan Bjornsson da, kültürel miras alanında yürütülen projelerin tümünün, Kıbrıs’ta yaşayanların ve adanın geleceği üzerinde etkili olacağına inandığını ifade etti, Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve Avrupa Birliği’nin kurmuş olduğu ortaklığın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

UNDP Kıdemli Proje Yöneticisi Tiziana Zennaro da konuşmasında, bu iki küçük camideki çalışmaların sona ermesi vesilesiyle düzenlenen etkinliğe 200’ü aşkın kişinin katılacağını hiç tahmin etmediklerini ifade etti, bunun yerler ve insanların hiçbir zaman hafife alınmaması gerektiğini, projelerin memnuniyetle karşılandığını, ayrıca kültürel miras projelerinin ada içi hareketleri teşvik etme ve diyaloğu destekleme potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Zennaro, böylesi yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlenmesinin, kültürel miras alanında yürütmekte oldukları ortak çalışmayı devam ettirmeleri yönünde kendilerini teşvik ettiğine vurgu yaptı.

AYANNİ MEZARLIĞI’NDAKİ ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU

Bu arada etkinliğin sona ermesinden sonra Kültürel Miras Teknik Komitesi ve şehit yakınları, Ayanni Mezarlığı’ndaki şehitlerin toplu olarak gömüldüğü bölümü ziyaret ederek, 43 yıl sonra ilk defa Kur’an-ı Kerim’den dualar okuyarak bir anma etkinliği düzenledi. Duygulu anların yaşandığı mezarlıktaki etkinliğe katılanlar, burada yatmakta olan şehitlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.