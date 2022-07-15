  • BIST 2.382,44
  • Altın 956.772
  • Dolar 17.4713
  • Euro 17.5484
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGerçek aşkın işaretleri

Ayran, Güney Kıbrıs’ta popüler bir içecek haline geldi

» »
Ayran, Güney Kıbrıs’ta yaz aylarında popüler bir içecek olma yolunda ilerliyor.
Ayran, Güney Kıbrıs’ta popüler bir içecek haline geldi

Politis gazetesi: “Ayran Geri Döndü” başlığı altında verdiği haberinde, Türk içeceği olarak bilinen Ayran’ın son dönemde Güney Kıbrıs’ta ilgi görmeye başladığını ve marketlerde satıldığını yazdı.

Ayranın Osmanlı zamanında Kıbrıs’a geldiğini ve seyyar satıcılar tarafından satılmakta olduğunu belirterek tarihi bilgilere yer veren gazete, seyyar satıcıların bulunmadığı bu dönemde ise süpermarketlerde ayran içeceğinin yer aldığını vurguladı.

Gazete, ayran üreten şirketlerden biri olan “H.F Hadjigeorgiu Dairies” tarafından yapılan açıklamada, şirketin haftada 200 ila 400 şişe ayran sattığını belirtmesinin ise Kıbrıslı Rumların da ayranı sevdiklerini gösterdiği yorumunda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiades: "Yunanistan ile koordinasyon içinde Ankara'nın gerginlik yaratma girişimlerine fırsat verilmeyecek"12 Temmuz 2022 Salı 17:17
  • Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatlarına %24 civarında artış bekleniyor12 Temmuz 2022 Salı 17:12
  • Güneyde Uyuşturucuya Rekor Hapis Cezası12 Temmuz 2022 Salı 14:35
  • Sahte hellimlere el koyuldu12 Temmuz 2022 Salı 14:19
  • Güneyde İş Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti12 Temmuz 2022 Salı 13:11
  • Güneyde Vaka Sayıları Normale Dönüyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:57
  • Çalıştığı iş yerini 490 bin Euro dolandırdı!11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:55
  • Baf'da balkon çöktü: 3 yaralı09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:55
  • Petridis: Kıbrıs'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için çok büyük adımlar atılıyor09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:54
  • Baf’ta bir apartmanın balkonu yıkıldı, üç işçi ağır yaralandı09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti