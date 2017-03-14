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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Ayrault: Türkiye'nin açıklamaları kabul edilemez

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Ayrault: Türkiye'nin açıklamaları kabul edilemez
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Hollanda-Türkiye gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, Türkiye'nin kullandığı dilin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fransa Dişişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda ile ilgili diplomatik bir konuşma yaparken, Nasyonal Sosyalism ve faşizm terimlerini kullanmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Resmi ziyaret amacı ile bulunduğu İsveç'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayrault, tüm taraflara çağrıda bulunarak diplomatik çatışmanın sona erdirilmesini talep etti. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ayrıca, Ankara‘nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygılı olmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Türk bakanların referandum kampanyası kapsamında ülkelerine gelmemesini isteyen Hollandalı yetkilileri eleştirerek, Hollanda'nın bir muz cumhuriyeti tavrı takındığını ve bakanlara izin verilmemesi durumunda ambargoların gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Erdoğan ayrıca Hollanda'ya yönelik, "nazi artıkları", "faşistler" gibi tabirler kullanmıştı.

Geri kabul anlaşması yeniden gündemde

Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise AB tarafının varılan anlaşmalara uymaması nedeni ile sığınmacıların karadan geçişleri ile ilgili uygulamanın Türkiye tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sığınmacıların geri kabul anlaşmasının vize serbestisi ve sığınmacılara üç milyar euro yardım yapılması gibi maddeleri içerdiğini hatırlatan Çelik, bu konularda Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti. 

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