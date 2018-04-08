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Ayrelli festivali devam ediyor

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Lapta Belediyesi ve Akdeniz Köyü Muhtarlığı işbirliğinde 6’ncısı bu yıl düzenlenen Ayrelli Festivali devam ediyor.
Ayrelli festivali devam ediyor

Dün başlayan ve bugün de devam eden festival ile, antik çağlardan beri bilinen ve insan sağlığına büyük fayda sağladığına inanılan Ayrelli bitkisinin tanıtımı hedefleniyor. Ayrelli Festivali kapsamında kurulan stantlarda, el sanatları ile yöresel lezzetlerin sunumunun yanı sıra, Ayrellinin farklı pişirme yöntemleri ile Ayrelli tadım etkinliklerinin ön planda tutulduğu aktivitelere yer veriliyor. Çeşitli halk dansları gruplarına ev sahipliği yapan festivalde bugün SOS ve Grup 90+5 sahne alacak. Festival alanına kurulan geniş oyun parkında çocuklar eğlenme şansı bulup, at ve eşek binmeyi deneyimliyor.

Festivalin bir diğer önemli etkinliğini ise Akdeniz Antik Alanı ve Kral Mezarlarına profesyonel rehber eşliğinde düzenlenen turlar oluşturuyor. Safari araçlar ile festival alanından her iki saatte bir düzenlenen turlar ile Akdeniz köyünün MÖ 2000’li yıllara kadar uzanan arkeolojik mirasının ve doğal zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

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