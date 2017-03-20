 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.396
  • Altın 143,768
  • Dolar 3,6244
  • Euro 3,8994
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Ayrıca Exxon Mobil şirketi yetkilileriyle de görüşecek

»
Ayrıca Exxon Mobil şirketi yetkilileriyle de görüşecek
Rum basınına göre, Rum Lider Nikos Anastasiadis New York ziyaretinde Kıbrıs konusu, yatırım sağlamak ve enerji konularında temaslar yapacak.

Rum Lider, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Borris Johnson ile yapacağı görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin neden kesildiğini izah edeceği ve diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.

Anastasiadis- Guterres görüşmesi 22 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

Anastasiadis’in ayrıca Kıbrıs için özel düzenlenecek yatırım forumuna katılacağı ve Güney Kıbrıs’ın ekonomisinde yaşanan gelişmeleri anlatarak yatırımları teşvik edeceği kaydedildi.

Rum basını, Anastasiadis’in Exxon Mobil şirketi yetkilileriyle görüşeceğini de yazdı.

Anastasiadis’in 23 Mart akşamı ise New York’tan Roma’ya hareket edeceği ve Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıldönümü etkinlikleri için, AB devletvehükümetbaşkanlarıgayriresmizirvetoplantısınakatılacağıbelirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ellinas: “Kıbrıs doğal gazı abartılıyor”19 Mart 2017 Pazar 12:13
  • “Zamanı geriye alabilseydik DİSİ plebisit kararını reddederdi”19 Mart 2017 Pazar 12:12
  • Güney Kıbrıs’a vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro19 Mart 2017 Pazar 12:12
  • Limasol’da güzellik merkezinde bomba paniği yaşandı18 Mart 2017 Cumartesi 12:30
  • S&P Güney Kıbrıs’ın Notunu Yükseltti18 Mart 2017 Cumartesi 12:22
  • RMMO Yeni Komutanı Leondaris18 Mart 2017 Cumartesi 12:22
  • Kocias, Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek18 Mart 2017 Cumartesi 12:21
  • Korniliu: “Kıbrıs Sorunu İçin Konjonktür Zor Ancak Engel Değil”18 Mart 2017 Cumartesi 12:17
  • Eide Perşembe günü Brüksel’de Juncker ile görüşecek18 Mart 2017 Cumartesi 11:31
  • Rum Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından enerji şirketleriyle imzalar atılıyor18 Mart 2017 Cumartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti