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Ayrıldığı eşine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle eşyalarını yaktı

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Ayrıldığı eşine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle eşyalarını yaktı
Ayrıldığı eşine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle eşyalarını yaktı

1.9.20 tarihinde Tuzla köyünde, iki katlı müşterek binanın üst katında kalan ve 5 yıldan beri ayrıldığı eski eşi Y nin evde olmadığı bir esnada kendisine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle ikametgâhının kilitsiz penceresinde içeri girdikten sonra müştekiye ait elbise dolabından aldığı çeşitli markalardaki giysileri ve mutfaktan aldığı 2 adet çelik tencereyi sirkat ettikten sonra eski eşi ile müşterek kullandıkları avlu içerisine koyup yakmak suretiy kasti hasar suçunu işleyen Y.İ, şikâyet üzerine 2.9.20 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 3.9.20 tarihinde ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yarg huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanara serbest bırakıldı. Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Yıldırım şahadetinde, zanlının 1.9.20 tarihinde Tuzla köyünde iki katlı müşterek bir binanın üst katında kalan ve 5 yıldan beri boşandığı eşi müşteki Y.İ nin kaldığı ikametgâha evde olmadığı bir esnada kendisine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle kilitsiz pencereden giriş yaptığını söyledi. Zanlının ikametgâha giriş sırasında korniş ve perdenin hasar gördüğüne değinen PM Yıldırım, zanlının müştekiye ait elbise dolabı içerisindeki 15 adet kadın kot pantolonu, 2 adet kadın deri ceketi, 1 adet kapüşonlu pardösü, 7 adet yazlık kadın Tişörtü ve mutfak odasında 2 adet küçük çelik tencereyi sirkat ettikten sonra ortak kullanım alanı olan avlu içerisinde yakmak suretiyle kasti hasar suçunu işlediğini belirtti. Zanlının şikâyet üzerine 2.9.20 tarihinde tutuklandığını belirten PM Yıldırım, eşine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle bu eylemi yaptığı konusunda zanlının beyanda bulunduğunu söyledi.

Zararın tespit edilmesinden sonra zanlıya yazılı dava tebliğ edileceğine dikkat çeken PM Yıldırım, bu aşamada tahkikata etki etme imkânı olmayan KKTC vatandaşı olup emekli maaşı ile geçinen zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ayni avlu içerisinde iki katlı binada ayrıldıeşi müşteki ve torunları ile birlikte ayrı ayrı yaşamakta olan ve mahkemeden özür dileyen zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek seyahat belgesi, kimlik ve pasaportunu polise teslim etmek şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi

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