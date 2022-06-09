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Ayrılıkçı Donbas bölgesinde İngiliz ve Faslı askerlere ölüm cezası

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaşan iki İngiliz ve bir Faslı askere ölüm cezası verildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti kararına askerlerin itiraz edeceği bildirildi.
Ayrılıkçı Donbas bölgesinde İngiliz ve Faslı askerlere ölüm cezası

Rus basını, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DPR) yüksek mahkemesinin Ukrayna için savaşırken yakalanan iki İngiliz ve bir Faslı askere ölüm cezası verdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve Rusya’yı destekleyen Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz ve bir Faslı askerin idam edileceğini duyurdu.

Rus TASS haber ajansı ceza alan üç kişinin de karara itiraz edeceğini duyurdu.

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