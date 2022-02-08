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Ayrılıkçı komutandan Moskova'ya: Ukrayna'nın doğusuna 30 bin asker gönderin

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Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeler, Moskova'dan ayrılıkçı güçlere "olası bir Ukrayna saldırısına karşı" 30 bin asker ve askeri ekipman göndermesini istedi.
Ayrılıkçı komutandan Moskova'ya: Ukrayna'nın doğusuna 30 bin asker gönderin

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeler, Moskova'dan ayrılıkçı güçlere "olası bir Ukrayna saldırısına karşı" 30 bin asker ve askeri ekipman göndermesini istedi.

Ayrılıkçı komutan Aleksandır Kodakovski'nin talebi Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığmışken ve Moskova'nın potansiyel işgalini önlemek için yoğun bir diplomasi trafiği varken geldi. 

Reuters'a konuşan 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' komutanı Kodakovski, "Cephede en az 40 bin otomatik tüfeği olan askere ihtiyacımız var" dedi. 

Kodakovski, 10 bin askeri çatışmaya hazır halde tuttuklarını ancak Moskova'dan 30 bin askerlik desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. 

Kremlin, henüz taleple ilgili açıklamada bulunmadı. 

Ukrayna'nın doğu topraklarında ayrılıkçıların kurduğu ve hiçbir devlet tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu bölgeye, sıklıkla kolektif olarak Donbas diye hitap ediliyor.

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