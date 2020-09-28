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Ayrılmak isteyen kız arkadaşına cinsel organının fotoğrafını yolladı,ailesiyle tehdit etti

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Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan Osman Yurtseven dün mahkemeye çıkarıldı.
Ayrılmak isteyen kız arkadaşına cinsel organının fotoğrafını yolladı,ailesiyle tehdit etti

Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan Osman Yurtseven dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının Çatalköy’de birlikte yaşadığı kız arkadaşını iki kez tehdit ettiğini, bir kez de cinsel taciz suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının evden ayrılmak istediği gerekçesiyle eline tavayı alıp, havaya kaldırdıktan sonra evden ayrılmak istediği gerekçesiyle kız arkadaşını, “Eğer gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının 26 Eylül tarihinde ise whatsapptan kız arkadaşına kendi cinsel organının fotoğrafını gönderip, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti. Polis, zanlının 27 Eylül’de ise yine whatsapptan kız arkadaşına mesaj atıp, “Ses kayıtlarını ailene göndereceğim” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

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