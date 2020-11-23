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Ayrılmak isteyen sevgilisinin kapısına bomba düzeneği kurdu

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Nevşehir’de Bayram Çelik (32), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Ç.’nin (26) evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.
Ayrılmak isteyen sevgilisinin kapısına bomba düzeneği kurdu

Nevşehir’de Bayram Çelik (32), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Ç.’nin (26) evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.

Ürgüp ilçesinde iki yıl önce tanışan Hacer Ç. ve Bayram Çelik bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı.

Geçen haziran ayında Çelik’in kendisine söylediği gibi araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Ç. ayrılarak ailesinin yanına döndü.

Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Ç.’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki tek katlı evinin kapısına önceki gün bomba düzeneği kurdu.

Çelik’in evin önüne geldiğini fark eden aile şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark ederek imha uzmanına haber verdi ve düzenek fünyeyle patlatıldı. 

Gözaltına alınan Çelik, ‘kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

 

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