  • BIST 102.523
  • Altın 255,259
  • Dolar 5,5583
  • Euro 6,1972
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Ayrılmak üzere olduğu eşini öldürmek için yurt dışından geldi

» »
Yurt dışında yaşayan 46 yaşındaki Sunil Sepala Yatibahu Mudalige isimli Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a gelerek, ayrılmak üzere olduğu eşini bıçakladığı belirtildi.
Ayrılmak üzere olduğu eşini öldürmek için yurt dışından geldi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’un Zakaki bölgesinde dün meydana gelen cinayet girişimi haberine geniş bir şekilde yer verdiler.

46 yaşındaki Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a geldiğini ve daha sonra yaşlı bir Kıbrıslı Rum ve Sri Lankalı bir kadının yardımıyla, ayrılmak üzere olduğu, 49 yaşındaki eşinin çalıştığı yere gittiğini yazan gazete, 46 yaşındaki adamın, bazı evrakları imzalatmak için ayrılmak üzere olduğu eşiyle konuşurken bir ara tartışmaya başladığını, daha sonra bıçak çıkararak kadını, doktor olan işvereninin gözleri önünde bıçakladığını belirtti.

Olay üzerine, doktorun hemen polisi aradığını belirten gazete söz konusu kadının karın ve yüz kısmından bıçak yarası alması nedeniyle iç kanama geçirdiğini ve ameliyata alındığını yazdı.

Habere göre  bıçaklama olayı, 49 yaşındaki Sri Lankalının, çalıştığı evde meydana gelirken, polis, tutuklama emri çıkarmak için zanlının kimliğini teyit etmeye çalışıyor. 

Polisin  zanlıyı tutuklamak için de geniş çapta araştırma yaptığını yazan gazete zanlıya yardım eden yaşlı Kıbrıslı Rum ve diğer Sri Lankalı kadının da polis tarafından sorgulandığını belirtti. 
Haravgi  ve Politis gazetesi zanlının fotoğrafına da yer verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum-Yunan stratejik koordinasyon çerçevesi belirlenecek29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
  • Prodromu: Önümüzdeki dönem belirleyici29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:05
  • Andros Kiprianu: “Makarios’un belki de en ciddi hatası cuntaya ve EOKA B’ye güvenmekti”29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
  • Pakistan’da Güney Kıbrıs’taki koleje atıfta bulunan insan ticareti ofisi29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  • Lakkotripis, Kahire’de “Türk İhlallerini” konuştu27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:05
  • Anastasiadis, Avrupa Komisyonu’na Kiriakidu’yu önerdi27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
  • Güney Kıbrıs’ta 2019’un ilk 6 ayı içerisinde 178 sahte banknot27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:02
  • Yeşil Hat bölgesinin canlandırılması projesi27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:01
  • "Kapalı Maraş’la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar"27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
  • 7 tecavüz zanlısına 6 gün daha tutukluluk27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti