Ayrılmak üzere olduğu eşini öldürmek için yurt dışından geldi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’un Zakaki bölgesinde dün meydana gelen cinayet girişimi haberine geniş bir şekilde yer verdiler.

46 yaşındaki Sri Lankalının, Güney Kıbrıs’a geldiğini ve daha sonra yaşlı bir Kıbrıslı Rum ve Sri Lankalı bir kadının yardımıyla, ayrılmak üzere olduğu, 49 yaşındaki eşinin çalıştığı yere gittiğini yazan gazete, 46 yaşındaki adamın, bazı evrakları imzalatmak için ayrılmak üzere olduğu eşiyle konuşurken bir ara tartışmaya başladığını, daha sonra bıçak çıkararak kadını, doktor olan işvereninin gözleri önünde bıçakladığını belirtti.

Olay üzerine, doktorun hemen polisi aradığını belirten gazete söz konusu kadının karın ve yüz kısmından bıçak yarası alması nedeniyle iç kanama geçirdiğini ve ameliyata alındığını yazdı.

Habere göre bıçaklama olayı, 49 yaşındaki Sri Lankalının, çalıştığı evde meydana gelirken, polis, tutuklama emri çıkarmak için zanlının kimliğini teyit etmeye çalışıyor.

Polisin zanlıyı tutuklamak için de geniş çapta araştırma yaptığını yazan gazete zanlıya yardım eden yaşlı Kıbrıslı Rum ve diğer Sri Lankalı kadının da polis tarafından sorgulandığını belirtti.

Haravgi ve Politis gazetesi zanlının fotoğrafına da yer verdi.