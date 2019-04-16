  • BIST 96.809
  • Altın 238,260
  • Dolar 5,8088
  • Euro 6,5580
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ayşe Aşık son yolculuğuna uğurlandı

» »
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, Lefkoşa’da toprağa verildi.
Ayşe Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, Lefkoşa’da toprağa verildi.

Dün hayata veda eden Ayşe Aşık, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda, Kemal Aşık’ın mezarının yanına defnedildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu, bazı milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Bir süredir rahatsız olan ve 90 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Aşık, 4 evlat, 7 torun, 3 de torun çocuğu sahibiydi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Santraldeki Arıza Nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a elektrik verildi16 Nisan 2019 Salı 17:36
  • Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı16 Nisan 2019 Salı 14:53
  • Kuzey'den güney Kıbrıs'a elektrik verildi16 Nisan 2019 Salı 13:48
  • AP seçimleri: Kıbrıslı Türkler için 50 sandık kurulacak16 Nisan 2019 Salı 13:47
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda trafik kazası, işte detaylar16 Nisan 2019 Salı 13:01
  • Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir16 Nisan 2019 Salı 12:39
  • Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor16 Nisan 2019 Salı 12:36
  • Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü16 Nisan 2019 Salı 12:22
  • Dikkat! Bu yolda sis var!16 Nisan 2019 Salı 12:18
  • Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”16 Nisan 2019 Salı 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti