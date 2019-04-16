Ayşe Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, Lefkoşa’da toprağa verildi.
Dün hayata veda eden Ayşe Aşık, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda, Kemal Aşık’ın mezarının yanına defnedildi.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu, bazı milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.
Bir süredir rahatsız olan ve 90 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Aşık, 4 evlat, 7 torun, 3 de torun çocuğu sahibiydi.
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