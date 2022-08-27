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Ayşe Berkel Kadın Futbolumuzu Yakından Takip Ediyor

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Ayşe Berkel Kadın Futbolumuzu Yakından Takip Ediyor
Ayşe Berkel Kadın Futbolumuzu Yakından Takip Ediyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilk kez organize edilen Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupasında Desly Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında Geçitkale stadında oynanan yarı final karşılaşmasını Londra bölgesi takımlarından Goffs Oak Gırles takımında forma giyen Ayşe Berkel de izledi. Maç öncesinde her iki takıma da başarılar dileyen Ayşe Berkel, maçı yakından takip etti.  

Ayşe Berkel Yakın Takipte

Larnaka Gençler Birliği eski başkanı, birçok Kulübün sponsoru SFC Şirketler grubu direktörü Rifat Berkel’in torunu Ayşe Berkel, Geçitkale stadında oynanan Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs kupası yarı final maçını dedesi Rifat Berkel ile birlikte sahada izledi. Londra bölgesi takımlarından Goffs Oak Gırles takımında forma giye Ayşe Berkel, İngiltere de futbolda kendini göstermeye başlayan, Arsenal Kulübü altyapısında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ülkemize tatil amaçlı gelen ve ülkemiz futboluna önemli hizmet ve katkıları olan Dedesi Rifat Berkel ile tatilini geçiren Ayşe Berkel, boş zamanlarında, şu anda ülkemizde tek devam eden ligler içerisinde Puma Kadınlar ligi ve Ayten Berkalp Kıbrıs kupası karşılaşmalarını fırsat buldukça izleyerek futbolumuzu yakından takip ediyor.

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