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Ayşe Mitru’dan iyi haber geldi

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Ayşe Mitru’dan iyi haber geldi
Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin travması geçirerek komaya giren 15 yaşındaki Ayşe Mitru, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuşuyor.

Aydınköy’de, 10 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, aynı gün Yakın Doğu Üniveritesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen 15 yaşındaki Ayşe Mitru’dan iyi haber geldi.

YDÜ Hastanesi, çarpmaya bağlı travma nedeniyle oluşan yaygın beyin hasarının büyük oranda giderilmesi üzerine Ayşe’nin yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlanarak yataklı servise alındığını duyurdu.

Beyin travması geçirmişti…

10 Ekim 2016 tarihinde, Aydınköy’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, kazanın ardından önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, aynı gün iç kanama şüphesiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 15 yaşındaki Ayşe Mitru’nun, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan radyolojik incelemelerinde beyin travması ve buna bağlı yaygın beyin hasarı ile el bileği kırığı ve akciğerinde kanama ile yüksek tansiyon seyri gözlemlenmişti.

Ayşe hayata tutundu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 1 ay boyunca (35 gün) sürdürülen oksijen desteği, hemodinami (kan sirkülasyon dinamiği) takibi, beyni koruyucu tedavi ile birlikte gerekli diğer tedavileri tamamlanan Ayşe Mitru, sağlık durumunda gözlemlenen iyileşme sonucu 14 Kasım tarihinde yataklı servise alındığı belirtildi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar tarafından yapılan açıklamada, yataklı servise alındığı günlerde hayati fonksiyonları düzelen ancak etrafı ile kısıtlı iletişimi olup, konuşamayan Ayşe Mitru’nun, bugünkü genel durumunun iyi olduğu, solunum cihazına ihtiyacı kalmadığı, geçirdiği beyin kanaması etkilerine karşın uzman terapistler tarafından uygulanmaya devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri sonucu hastanın konuşabilir, sosyalleşebilir ve şakalaşabilir duruma geldiği belirtildi.

 

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